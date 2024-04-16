ليفركوزين يرفض التفريط في «الجوهرة»



أنور إبراهيم (القاهرة)



صرح فيرناندو كارو، رئيس نادي باير ليفركوزين بأن لاعب الوسط الشاب فلوريان فيرتز «20 عاماً» لن ينتقل إلى أي فريق آخر خلال «الميركاتو» الصيفي المقبل، ويبقى مخلصاً للنادي لعام آخر على أقل تقدير.

وقال كارو في حديث لصحيفة آس الإسبانية، إن عدداً غير قليل من أندية الصفوة الأوروبية يولي اهتماماً كبيراً، بالحصول على خدمات النجم «الجوهرة» الذي قدم موسماً استثنائياً مع فريقه، وسجل 17 هدفاً، وصنع 18 هدفاً في 41 مباراة مع ليفركوزين بمختلف المسابقات، منها 11هدفاً، و10 أهداف «صناعة» في «البوندسليجا».

وأشار كارو رئيس النادي الذي حصل فريقه بجدارة على بطولة الدوري الألماني هذا الموسم، وقبل نهايته بخمس جولات، إلى أن إدارة النادي لن تفرط في اللاعب الذي يتألق مع ناديه ومنتخب بلاده، ما يعني وجوده الموسم المقبل، ورفض أي حديث عن رحيله، أو التفاوض بشأنه.

وقال: بالرغم من أنني لست من هواة المقارنات بين اللاعبين والحديث عن الأفضل، فإنني أعتبر فيرتز أحد أفضل اللاعبين الألمان، إن لم يكن أفضلهم على الإطلاق، وأتوقع حصوله مستقبلاً على الكرة الذهبية، لأنه يتمتع بعقلية هجومية وديناميكية استثنائية في الوسط.

ولفت فلوريان فيرتز، المولود في 3 مايو 2003، أنظار العديد من أندية الدوري الإنجليزي، وفي مقدمتها تشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام، كما يتابعه عن قرب قطبا الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة.

وبدأ فلوريان فيرتز مسيرته الاحترافية مع باير ليفركوزين في 2020، بعد 10 سنوات أمضاها في مسيرة الطفولة والصبا في كولن من 2010 إلى 2020.

ولعب فيرتز لمنتخبات الشباب الألمانية تحت 15 و16 و17و21 سنة، وتم تصعيده إلى المنتخب الأول عام 2021.

وينحدر فيرتز من عائلة رياضية، ووالداه وكيلا أعماله، وشقيقته الكبرى جوليان لاعبة كرة قدم محترفة، وشاركت للمرة الأولى في الدوري الألماني للسيدات في سن 16، ومثلت ألمانيا على مستوى منتخب الشابات.