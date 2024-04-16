أبوظبي ترسخ ريادتها العالمية مع استضافة «تحدي الجولف»



أبوظبي (الاتحاد)

تستعد أبوظبي لتعزيز حضورها على الساحة الرياضية العالمية، خلال الأسبوعين المقبلين، مع استضافة بطولتين، ضمن جولة التحدي العالمي للجولف، إذ يحتضن نادي العين للفروسية والرماية والجولف منافسات الجولة للمرة الأولى، مع استضافته بطولة «تحدي أبوظبي» من 18 إلى 21 مارس الجاري، قبل أن يكون نادي شاطئ السعديات للجولف الموقع المثالي لاحتضان بطولة «تحدي الإمارات» من 25 إلى 28 أبريل.

وتشهد مشاركة بعض النجوم الصاعدين في العالم، في الأجواء الخلابة والملاعب من الطراز الحديث ضمن شهر آخر مليء بالأحداث الرياضية المثيرة في أبوظبي.

وتأتي البطولتان للمساهمة في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً رياضياً عالمياً، وإضافة إلى مجموعة الأحداث المرموقة في المدينة، بما في ذلك «الفورمولا-1»، وليلة النزال 308 المقبلة من «يو إف سي»، بالإضافة بطولة أبوظبي المرتقبة ضمن ختام موسم جولة دي بي ورلد للجولف في نوفمبر المقبل.

وقال عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «أصبحت أبوظبي وجهة متميزة للرياضة العالمية، ويتواصل ذلك مع إقامة بطولتي جولة التحدي المقبلتين في ملعبين رائعين للجولف، وحقق الحدثان المرتقبان نجاحاً كبيراً في العام الماضي، ونتطلع إلى رؤية النجوم الصاعدين في عالم الجولف، وهم يتنافسون هنا مرة أخرى».

وأضاف: «تساعد البطولتان، إلى جانب بطولة أبوظبي في نوفمبر المقبل، على لعب دور أساسي في إبراز أبوظبي وجهة لسياحة الجولف، وتجلب قيمة اقتصادية محلية كبيرة كل عام، كما أنهما تكملان «الروزنامة» الرياضية المتنامية في العاصمة، والتي تشهد استضافة أبوظبي للعديد من الأحداث الرياضية العالمية، بما في ذلك العديد من بطولات الجولف المرموقة».

تعتبر بطولتا جولة التحدي المقبلتان، اللتان تقاما أيضاً بدعم من أرينا، فينيكس كابيتال والليث، جزءاً من الشراكة طويلة الأمد لمجموعة الجولة الأوروبية مع اتحاد الجولف، والتي تهدف إلى تطوير اللعبة في الإمارات على مدار العقد المقبل على الأقل.

ويتم تخصيص 30 مقعداً في كل بطولة مقبلة لاتحاد الجولف للمساعدة في توفير فرص اللعب، وتوفير مسار للاعبي الإمارات، حيث يعد الحدثان جزءاً من جدول جولة التحدي التي تقام تحت ما يعرف بمسمى «الطريق إلى مايوركا» العالمي 2024.

وتم توجيه الدعوة لعشاق الجولف إلى حضور البطولتين لدعم نجوم الغد، من خلال الدخول مجاناً ومن دون الحاجة إلى تذكرة.