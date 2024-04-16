«الانضباط» تقرر هبوط الرمس إلى «دوري الثانية»



معتز الشامي (دبي)



قررت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، هبوط الرمس إلى دوري الدرجة الثانية، وحرمانه من المشاركة في دوري الدرجة الأولى، للموسمين القادمين، مع فرض غرامة على النادي قيمتها 300 ألف درهم.

وكان الرمس قد قرر الانسحاب من دوري الدرجة الأولى، وأخطر اتحاد الكرة بقراره قبل عيد الفطر، بعدما طلب دعماً مالياً شهرياً من الاتحاد، يساعده على الاستمرار في المسابقة.

وتشير المتابعات إلى أن لجنة المسابقات بالاتحاد ردت بعدم رفض انسحاب النادي، على أن تقوم بتحويله إلى لجنة الانضباط التي عقد اجتماعها، وقررت تطبيق المادة 30 البند الرابع منها، خاصة أن النادي انسحب بعد بداية الدور الثاني من البطولة.

ووفق آلية لائحة مسابقات دوري الدرجة الأولى، يتم إبقاء نتائج الرمس في الدور الأول للموسم الجاري، مع إلغاء نتائجه في الدور الثاني الذي لم يستكمله.

وخاض الرمس إلى ما قبل قرار الانسحاب 25 مباراة، حقق الفوز في 3 لقاءات، والتعادل في مباراة، مقابل الخسارة 23 مرة، ومن المنتظر إلغاء نتائج الفريق «الملعوبة» في الدور الثاني، حيث خاض الرمس 9 مباريات أمام الذيد 0-3، سيتي 0-2، يونايتد 0-2، العروبة 1-3، جلف يونايتد 0-0، جلف أف سي 1-0، الظفرة 0-3، الجزيرة الحمراء 2-3، التعاون 1- 4.

وتقضي لوائح دوري الدرجة الأولى في الموسم الحالي 2023- 2024 بهبوط أصحاب المركزين الأخيرين إلى دوري الثانية، مقابل صعود البطل والوصيف.