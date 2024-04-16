الأربعاء 17 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كين: الأمل يظل حياً!

كين: الأمل يظل حياً!
16 ابريل 2024 19:21

 
ميونيخ (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
إنريكي يرفع «القبعة» لـ «الفتى المدلل»!
ديمبلي يرد على الاستفزازات بـ «هدف» و«لقب»!


قال هاري كاين المهاجم الدولي الإنجليزي لنادي بايرن ميونيخ الألماني، إن «الشيء الأهم بالنسبة لنا هو أنه لا تزال لدينا الفرصة لتحويل موسمنا إلى موسم رائع» وذلك عشية استضافة أرسنال الإنجليزي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.
وعاد لاعبو المدرب توماس توخيل بتعادل ثمين 2-2 من ملعب الإمارات في لندن ذهاباً الثلاثاء الماضي.
ولم يعد أمام بايرن ميونيخ سوى لقب دوري أبطال أوروبا لإنقاذ موسمه، بعد أن تنازل عن سيطرته على لقب الدوري الألماني لمدة 11 عاما لمصلحة باير ليفركوزن.
وأكد كاين في مؤتمر صحفي أن «كل ذلك يتوقف على ما تسمونه فشلاً، بالتأكيد أن جميع اللاعبين وجميع الأندية يريدون الفوز بجميع الألقاب، هذا هو الهدف في كل موسم، من وجهة نظر النادي، سيكون هذا الموسم فاشلاً إذا لم نفز بأي لقب».
وأضاف كين الذي سجل الهدف الذي سمح لبايرن بالتقدم 2-1، من ركلة جزاء: «الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لنا هو أنه لا تزال لدينا الفرصة لتحويل موسمنا إلى موسم رائع، إذا فزنا بدوري أبطال أوروبا».
وتابع «هذا الدافع لا يزال موجوداً، وباعتبارك لاعباً يمكن التمسك به، إذا تمكنا من القيام بشيء مميز غداً، يظل هذا الأمل حياً».
عندما هز كين شباك أرسنال ذهاباً، سجل هدفه الـ39 في مختلف المسابقات في موسمه الأول بألوان بايرن ميونيخ (32 في الدوري الألماني وسبعة في دوري أبطال أوروبا، هداف المسابقة القارية العريقة).
ويستعيد توخيل خدمات حارس مرماه العملاق مانويل نوير، وجناحه لوروا سانيه اللذين أراحهما السبت في المباراة ضد كولن (2-0) بعد تعافيهما من الإصابة.
وأوضح مدرب البايرن: «(مانو) يمكنه اللعب، ولوروا يمكنه اللعب، لكن سيتعين عليه أن يستعيد مستواه كما كان منذ أسابيع».
وأضاف «نحتاج مرة أخرى إلى كل شيء، التفاني نفسه والشغف نفسه والجهد نفسه كفريق. وفي الوقت نفسه، يتعين علينا أن نتحلى بالانضباط التكتيكي نفسه، كما في مباراة الذهاب، ربما نحتاج إلى المزيد».
وتابع «الوضع واضح، الفائز يتأهل، والخاسر يقصى»، داعياً كل المشجعين إلى تقديم الدعم «نحن بحاجة إلى هذا الدعم للحصول على هذه النسبة الإضافية ومن أجل الفوز».

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ
أرسنال
توماس توخيل
هاري كين
آخر الأخبار
طيران الإمارات تعلق إجراءات السفر للمسافرين من دبي حتى منتصف ليل 18 أبريل
اقتصاد
طيران الإمارات تعلق إجراءات السفر للمسافرين من دبي حتى منتصف ليل 18 أبريل
اليوم 09:21
«فتيات الشارقة» على قمة «المراحل السنية» للشطرنج
الرياضة
«فتيات الشارقة» على قمة «المراحل السنية» للشطرنج
اليوم 12:00
«نيتيف أبروتش» يتصدر خيول جودلفين في «كريفن ستيكس»
«نيتيف أبروتش» يتصدر خيول جودلفين في «كريفن ستيكس»
اليوم 11:47
سنغافورة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
سنغافورة.. تواصل الأمطار الرعدية والحرارة المرتفعة
اليوم 11:26
«أدنوك للمحترفين» في «المركز 27» بـ «السرعة المعتدلة»!
الرياضة
«أدنوك للمحترفين» في «المركز 27» بـ «السرعة المعتدلة»!
اليوم 11:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©