كين: الأمل يظل حياً!



ميونيخ (أ ف ب)



قال هاري كاين المهاجم الدولي الإنجليزي لنادي بايرن ميونيخ الألماني، إن «الشيء الأهم بالنسبة لنا هو أنه لا تزال لدينا الفرصة لتحويل موسمنا إلى موسم رائع» وذلك عشية استضافة أرسنال الإنجليزي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وعاد لاعبو المدرب توماس توخيل بتعادل ثمين 2-2 من ملعب الإمارات في لندن ذهاباً الثلاثاء الماضي.

ولم يعد أمام بايرن ميونيخ سوى لقب دوري أبطال أوروبا لإنقاذ موسمه، بعد أن تنازل عن سيطرته على لقب الدوري الألماني لمدة 11 عاما لمصلحة باير ليفركوزن.

وأكد كاين في مؤتمر صحفي أن «كل ذلك يتوقف على ما تسمونه فشلاً، بالتأكيد أن جميع اللاعبين وجميع الأندية يريدون الفوز بجميع الألقاب، هذا هو الهدف في كل موسم، من وجهة نظر النادي، سيكون هذا الموسم فاشلاً إذا لم نفز بأي لقب».

وأضاف كين الذي سجل الهدف الذي سمح لبايرن بالتقدم 2-1، من ركلة جزاء: «الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لنا هو أنه لا تزال لدينا الفرصة لتحويل موسمنا إلى موسم رائع، إذا فزنا بدوري أبطال أوروبا».

وتابع «هذا الدافع لا يزال موجوداً، وباعتبارك لاعباً يمكن التمسك به، إذا تمكنا من القيام بشيء مميز غداً، يظل هذا الأمل حياً».

عندما هز كين شباك أرسنال ذهاباً، سجل هدفه الـ39 في مختلف المسابقات في موسمه الأول بألوان بايرن ميونيخ (32 في الدوري الألماني وسبعة في دوري أبطال أوروبا، هداف المسابقة القارية العريقة).

ويستعيد توخيل خدمات حارس مرماه العملاق مانويل نوير، وجناحه لوروا سانيه اللذين أراحهما السبت في المباراة ضد كولن (2-0) بعد تعافيهما من الإصابة.

وأوضح مدرب البايرن: «(مانو) يمكنه اللعب، ولوروا يمكنه اللعب، لكن سيتعين عليه أن يستعيد مستواه كما كان منذ أسابيع».

وأضاف «نحتاج مرة أخرى إلى كل شيء، التفاني نفسه والشغف نفسه والجهد نفسه كفريق. وفي الوقت نفسه، يتعين علينا أن نتحلى بالانضباط التكتيكي نفسه، كما في مباراة الذهاب، ربما نحتاج إلى المزيد».

وتابع «الوضع واضح، الفائز يتأهل، والخاسر يقصى»، داعياً كل المشجعين إلى تقديم الدعم «نحن بحاجة إلى هذا الدعم للحصول على هذه النسبة الإضافية ومن أجل الفوز».