الأربعاء 17 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

روبليف.. «السقوط لا يتوقف»!

روبليف.. «السقوط لا يتوقف»!
16 ابريل 2024 19:35

 
برشلونة (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
إنريكي يرفع «القبعة» لـ «الفتى المدلل»!
ديمبلي يرد على الاستفزازات بـ «هدف» و«لقب»!


واصل الروسي أندري روبليف المصنف ثامناً عالمياً نتائجه المخيبة في الآونة الأخيرة، بسقوطه أمام الأميركي المغمور براندون ناكاشيما 4-6 و6-7، في الدور الأول من دورة برشلونة (500) للتنس.
وكان روبليف المصنف ثانياً في هذه الدورة، خرج من دورة مونتي كارلو الأسبوع الماضي، عند الحاجز الأول أيضاً، بخسارته أمام الأسترالي أليكسي بوبيرين 6-4 و6-4، وكذلك فعل بعد هزيمته في مباراته الافتتاحية أمام التشيكي توماش ماخاتش في ميامي، ثم خسارته أمام مواطن الأخير ييري ليهيتشكا في دور الـ32 في إنديان ويلز.
وحسم الأميركي المصنّف 87 المجموعة الأولى، عندما كسر إرسال منافسه في الشوط التاسع.
وفي المجموعة الثانية سنحت أمام ناكاشيما 4 فرص لحسم النتيجة، لكن روبليف أنقذها جميعها، قبل أن يفوز الأميركي بالمباراة بعد جولة فاصلة.
ورمى روبليف مضربه أرضاً مرات عدة قبل أن يخرج مسرعاً نحو غرف الملابس في نهاية المباراة.
وتشهد دورة برشلونة عودة الأسطورة الإسبانية رافايل نادال إلى الملاعب، بعد غياب طويل حيث يلتقي الإيطالي فلافيو كوبولي.
ولم يخض نادال أي مباراة منذ دورة بريزبين الأسترالية في يناير الماضي، كما غاب عن معظم فترات عام 2023.
ويحمل نادال الرقم القياسي في عدد الألقاب في دورة برشلونة مع 12 لقباً.

التنس
إسبانيا
برشلونة
نادال
أندريه روبليف
آخر الأخبار
طيران الإمارات تعلق إجراءات السفر للمسافرين من دبي حتى منتصف ليل 18 أبريل
اقتصاد
طيران الإمارات تعلق إجراءات السفر للمسافرين من دبي حتى منتصف ليل 18 أبريل
اليوم 09:21
«فتيات الشارقة» على قمة «المراحل السنية» للشطرنج
الرياضة
«فتيات الشارقة» على قمة «المراحل السنية» للشطرنج
اليوم 12:00
«نيتيف أبروتش» يتصدر خيول جودلفين في «كريفن ستيكس»
«نيتيف أبروتش» يتصدر خيول جودلفين في «كريفن ستيكس»
اليوم 11:47
سنغافورة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
سنغافورة.. تواصل الأمطار الرعدية والحرارة المرتفعة
اليوم 11:26
«أدنوك للمحترفين» في «المركز 27» بـ «السرعة المعتدلة»!
الرياضة
«أدنوك للمحترفين» في «المركز 27» بـ «السرعة المعتدلة»!
اليوم 11:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©