روبليف.. «السقوط لا يتوقف»!



برشلونة (أ ف ب)



واصل الروسي أندري روبليف المصنف ثامناً عالمياً نتائجه المخيبة في الآونة الأخيرة، بسقوطه أمام الأميركي المغمور براندون ناكاشيما 4-6 و6-7، في الدور الأول من دورة برشلونة (500) للتنس.

وكان روبليف المصنف ثانياً في هذه الدورة، خرج من دورة مونتي كارلو الأسبوع الماضي، عند الحاجز الأول أيضاً، بخسارته أمام الأسترالي أليكسي بوبيرين 6-4 و6-4، وكذلك فعل بعد هزيمته في مباراته الافتتاحية أمام التشيكي توماش ماخاتش في ميامي، ثم خسارته أمام مواطن الأخير ييري ليهيتشكا في دور الـ32 في إنديان ويلز.

وحسم الأميركي المصنّف 87 المجموعة الأولى، عندما كسر إرسال منافسه في الشوط التاسع.

وفي المجموعة الثانية سنحت أمام ناكاشيما 4 فرص لحسم النتيجة، لكن روبليف أنقذها جميعها، قبل أن يفوز الأميركي بالمباراة بعد جولة فاصلة.

ورمى روبليف مضربه أرضاً مرات عدة قبل أن يخرج مسرعاً نحو غرف الملابس في نهاية المباراة.

وتشهد دورة برشلونة عودة الأسطورة الإسبانية رافايل نادال إلى الملاعب، بعد غياب طويل حيث يلتقي الإيطالي فلافيو كوبولي.

ولم يخض نادال أي مباراة منذ دورة بريزبين الأسترالية في يناير الماضي، كما غاب عن معظم فترات عام 2023.

ويحمل نادال الرقم القياسي في عدد الألقاب في دورة برشلونة مع 12 لقباً.