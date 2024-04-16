راشد الظاهري يشارك في بطولتين لـ «الفورمولا-4»



أبوظبي (وام)



يستعد راشد الظاهري للمشاركة في بطولتي «الفورمولا-4» الإيطالية، واليورو من مايو إلى أكتوبر المقبل.

وأكد الظاهري أن تتويجه بالمركز الأول في سباق الإمارات عام 2024 محطة مهمة في مسيرته الرياضية، ويعزز طموحه المستمر بوجوده على منصات التتويج، وصولاً إلى هدفه الأكبر بالمشاركة في بطولة «الفورمولا-1»، والمنافسة على المراكز الأولى.

وقال: أخوض العديد من التحديات المهمة في العام الحالي، وأسعى للاستعداد الجيد الذي يمكنني من بلوغ تطلعاتي في الوصول إلى المراكز الأولى، والمشاركة في البطولات المختلفة داخل الإمارات وخارجها، واكتساب الخبرات الجيدة.

ودعا راشد الظاهري، أبناء وبنات الإمارات إلى المثابرة والحرص على المنافسة والتتويج بالمراكز الأولى في المنافسات الرياضية المختلفة محلياً وخارجياً، لرفع علم الدولة في البطولات الرياضية على المستويات كافة.

وتحدث الظاهري عن الدعم الكبير الذي يحظى به من عائلته، وقال: أشعر بامتنان كبير للتشجيع المستمر من عائلتي، والحرص على زيادة الشغف بالوصول إلى المراكز الأولى، والنجاح الذي حققته في الماضي يتوج هذه الجهود، وبكل تأكيد سيكون القادم بمستوى هذه الثقة والدعم، وأتمنى أن أحقق دائماً طموح عائلتي، وأن أرفع علم الإمارات في جميع منصات التتويج.

