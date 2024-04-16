تأجيل آخر جولتين في «تمهيدي» دوري اليد



رضا سليم (دبي)



أجرت لجنة المسابقات باتحاد اليد تعديلاً على الجولتين الأخيرتين، في الدور التمهيدي لدوري الرجال، بعد تأجيل «الجولة 13»، بسبب ظروف الأحوال الجوية، على أن تقام يوم الجمعة، ويستضيف الشارقة «المتصدر» الوصل، بصالة «الملك»، فيما يلتقي شباب الأهلي «الوصيف» مع الجزيرة، بصالة النهدة، ودبا الحصن مع مليحة، بصالة خورفكان، والنصر مع العين، بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر.

وتأجلت «الجولة 14» والأخيرة من الدور التمهيدي من السبت إلى الثلاثاء المقبل، حيث يلتقي العين مع شباب الأهلي بصالة البنفسج، والجزيرة مع دبا الحصن بصالة فخر أبوظبي، فيما يستضيف مليحة منافسه الشارقة المتصدر بصالة نادي مليحة، فيما يلتقي الوصل مع النصر في «ديربي دبي» بصالة الإمبراطور.

ويتصدر الشارقة القمة برصيد 34 نقطة، يليه شباب الأهلي «30 نقطة»، والعين الثالث «25 نقطة»، ومليحة الرابع «24 نقطة»، متساوياً مع الجزيرة الخامس، والوصل السادس «21 نقطة» ودبا الحصن السابع «18 نقطة»، والنصر الثامن والأخير «16 نقطة»، وتحدد آخر مباراتين الترتيب النهائي، ويتم تقسم الفرق إلى مجموعتين في نصف النهائي، وتضم الأولى الفرق من الأول إلى الرابع، وتلعب على صدارة الدوري من الأول والثاني، على يلتقي الأول مع الرابع بنظام الذهاب والعودة، والثاني مع الثالث، ويصعد الفائزان إلى النهائي، ويلعب الخاسران على المركز الثالث، بينما المجموعة الثانية من الخامس إلى الثامن وتلعب على مراكز الترضية.