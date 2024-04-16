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الرياضة

اليابان تكسب الصين في كأس آسيا

اليابان تكسب الصين في كأس آسيا
16 ابريل 2024 20:13

الدوحة (د ب أ)

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استهل منتخب اليابان مشواره في كأس آسيا للشباب تحت 23 عاماً في قطر بالفوز على نظيره الصيني 1-صفر، على استاد جاسم بن حمد بنادي السد، في افتتاح مواجهات المجموعة الثانية من البطولة القارية.
ويدين «الساموراي» الياباني بالفضل في الفوز إلى كرو ماتسوكي الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة الثامنة.
وتتأهل المنتخبات التي تحلّ في المراكز الثلاثة الأولى في كأس آسيا تحت 23 سنة قطر 2024 للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة، فيما يواجه المنتخب الذي يأتي في المركز الرابع منتخباً من أفريقيا في ملحق حاسم للبطاقة الأخيرة.
وتشهد النسخة السادسة من البطولة القارية تحت سن 23 عاماً تنافس 16 منتخباً للفوز بلقب البطولة التي تقام على نفس الملاعب التي استضافت عليها قطر مباريات كأس العالم للكبار في 2022.

كأس آسيا
اليابان
الصين
قطر
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