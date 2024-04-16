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الرياضة

فيليبي أندرسون يرحل عن لاتسيو

فيليبي أندرسون يرحل عن لاتسيو
16 ابريل 2024 20:34

 
روما (أ ف ب)

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أعلن فيليبي أندرسون لاعب الوسط الدولي البرازيلي للاتسيو سابع الدوري الإيطالي لكرة القدم، أنه سيغادر نادي العاصمة في نهاية موسم 2023-2024، للانضمام إلى بالميراس البرازيلي.
وكتب أندرسون في حسابه على «إكس» (تويتر سابقاً): «احتراماً للاتسيو وأنصاره الذين دعموني دائماً، أعلن أنني لم أتوصل إلى اتفاق مع النادي لتمديد عقدي، وبالتالي سأتخذ اتجاهاً آخر».
وأضاف «كما أظهرت دائماً الاحترافية والحافز، أؤكد لكم أنني سأستمر في تقديم 100% من إمكانياتي حتى اليوم الأخير من عقدي لتشريف هذا القميص».
في الوقت نفسه، أعلن بالميراس عن التعاقد مع أندرسون بنهاية الموسم الحالي في إيطاليا، من دون أن يحدد مدة عقده.
وانضم أندرسون (31 عاماً) إلى لاتسيو في 2013 قادماً من سانتوس، وغادر النادي العاصمة في 2018 للعب مع وستهام يونايتد الإنجليزي، قبل أن يعود إلى روما في 2021، وسجل أندرسون خمسة أهداف هذا الموسم في الدوري.
ويبدو أن لاتسيو الذي غير مدربه الشهر الماضي بتعيين الكرواتي إيجور تودور خلفاً لماوريتسيو ساري، يتجه نحو فترة جديدة من الاضطراب.
وأعلن الإسباني لويس ألبرتو رغبته في الرحيل عن النادي، علماً أنه مدد عقده الصيف الماضي حتى عام 2027، وهو الإعلان الذي لم يلق استحساناً على الإطلاق من قبل رئيس لاتسيو ومالكه كلاوديو لوتيتو.
كما أكدت وسائل الإعلام الإيطالية، أن لاعب الوسط الدولي الفرنسي ماتيو جندوزي دخل في مشاجرة الأسبوع الماضي مع تودور الذي أشرف على تدريبه في مرسيليا والذي أرسله إلى التدريب مع الفريق الرديف.
ولم يتم استدعاء جندوزي لمباراة لاتسيو أمام ساليرنيتانا (4-1)، رسمياً بسبب إصابة في ربلة الساق.

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