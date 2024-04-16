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الرياضة

ألمانيا تكشف المتهم بإرسال تهديد لحكم بالقتل

ألمانيا تكشف المتهم بإرسال تهديد لحكم بالقتل
16 ابريل 2024 21:07

 
فيسبادن (د ب أ)

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توصلت التحقيقات إلى أن رجلاً يبلغ 22 عاماً من مدينة بيلفيلد هو المسؤول المحتمل عن إرسال تهديد بالقتل لمارتين سبيكنر الحكم بدوري الدرجة الثالثة الألماني لكرة القدم.
وتمكن المحققون من تحديد هوية المشتبه به، وأكدوا أن التحقيقات بشأن التهديدات والإهانات مستمرة.
وذكرت إدارة التحقيقات الجنائية في ولاية هيسن، ومكتب المدعي العام في فرانكفورت، أن الرجل بعث برسالة بريد إلكتروني مجهولة المصدر، بعد أن أدار سبيكنر مباراة إنجولشتات أمام أرمينيا بيليفيلد في الخامس من أبريل الجاري.
كتب المشتبه به في الرسالة «إذا هبطنا بسببك ستموت، سنجدك أنت أو أطفالك يوماً ما». وبحسب بيان اتحاد الكرة الألماني، فإن فحوى رسالة البريد الإلكتروني انتقدت طول الوقت بدل الضائع في المباراة، والذي سجله خلاله إنجلوشتات هدف التعادل 1-1، وذكر الاتحاد الألماني لكرة القدم، إنه أبلغ عن القضية إلى الوحدة المركزية الألمانية لمكافحة جرائم الأنترنت من أجل تقديم شكوى جنائية.

كرة القدم
ألمانيا
الاتحاد الألماني لكرة القدم
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