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الرياضة

موستافي: ما زلت في «ريعان الشباب»

موستافي: ما زلت في «ريعان الشباب»
16 ابريل 2024 22:06

 
برلين (د ب أ)

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يأمل شكوردان موستافي المُتوج مع منتخب ألمانيا بلقب مونديال البرازيل 2014، أن يستأنف مسيرته الكروية، رغم عدم وجوده على لائحة أي نادٍ منذ الصيف الماضي.
وقال موستافي لبوابة «ويب» الإخبارية: «أكمل عامي الثاني والثلاثين هذا الشهر، لكني ما زلت أعتقد أنني صغير بشكل كافٍ، وما زال لديّ القدر الكافي من الطاقة والحماس». وجاءت آخر تجربة احترافية لموستافي عبر ليفانتي الإسباني، لكنه عانى طويلاً من الإصابات.
وعاش موستافي أفضل لحظات مسيرته من خلال أرسنال الذي مكث بين صفوفه خمسة أعوام، وتُوج معه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي مرتين.
ويرجع آخر ظهور لموستافي مع منتخب ألمانيا إلى 2017، وأعرب عن ثقته في منتخب بلاده تحت قيادة المدرب يوليان ناجلسمان على تحقيق نتائج متميزة في «يورو 2024» بألمانيا.
وأشار موستافي «بالنسبة لي على المستوى الشخصي، أرى أن لدينا فريقاً بإمكانه المنافسة على اللقب».

 

منتخب ألمانيا
كأس أوروبا
أرسنال
شكودران موستافي
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