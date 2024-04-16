«الأبيض الأولمبي» يخسر «ضربة البداية» أمام كوريا



معتصم عبدالله (دبي)



فرط منتخبنا الوطني الأولمبي في «نقطة» التعادل، بخسارته في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع أمام منتخب كوريا الجنوبية 0-1، في المباراة التي أُقيمت على استاد عبدالله بن خليفة بالدوحة، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثانية، لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً «قطر 2024».

وصمد «الأبيض الأولمبي» أمام «محاربي التايجوك» حتى الدقيقة 94 التي شهدت تسجيل المنافس الهدف الوحيد من رأسية «البديل» لي يونج جون.

وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، فوز اليابان على الصين 1-0، على استاد جاسم بن حمد، وسجل كوريو ماتسوكي هدف الفوز لمصلحة اليابان في الدقيقة الثامنة، وأكمل اليابان المباراة بعشرة لاعبين، عقب طرد ريويا نيشيو في الدقيقة 17، بعد العودة إلى «تقنية الفيديو».

وتقام الجولة الثانية من المجموعة الجمعة المقبل، يلتقي منتخبنا مع اليابان، فيما يلعب الصين في مواجهة كوريا الجنوبية.

ودفع الأوروجوياني مارسيلو برولي، مدرب «الأبيض الأولمبي»، بتشكيلة ضمت خالد توحيد في حراسة المرمى، ورباعي دفاع عبدالله البلوشي، مايد الطنيجي، خميس المنصوري، زايد الزعابي، وفي الوسط سلطان البدواوي وأحمد الحمادي وعبدالله حمد وفهد بدر، وفي المقدمة ياسر حسن وسلطان عادل.

وتصدى خالد توحيد حارس منتخبنا للفرصة الأولى في المباراة لمنتخب كوريا من تسديدة لي كانج هي من خارج المنطقة أبعدها توحيد إلى الركنية في الدقيقة 13.

وألغى الحكم الأوزبكي رستم لوفولين هدفاً لكوريا، سجله أن جاي جون في الدقيقة 18، بداعي التسلل بعد العودة إلى «الفار»، وحاول «الأبيض الأولمبي» الرد، عندما ضغط «القائد» عبدالله حمد على حارس كوريا كيم جيونج مرت إلى خارج المرمى في الدقيقة 22.

ونال بيون جون سو «قائد» كوريا الإنذار الأول في المباراة، بعد كرة استخلصها سلطان عادل، قبل تعرضه للعرقلة في الدقيقة 46، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، دفع مدرب «الأبيض الأولمبي» بالثلاثي أحمد فوزي ومبارك بني زامة وعبدالله أحمد بدلاً من ياسر حسن وفهد بدر وأحمد الحمادي.

ولاحت الفرصة الأبرز لمنتخبنا من تسديدة سلطان البدواوي «المباغتة» من على مشارف المنطقة مرت قريبة من المرمى الكوري في الدقيقة 60، أعقبتها محاولة ثانية من توغل «البديل» أحمد فوزي، في مواجهة المرمى، أبعدها الدفاع في الدقيقة 84.

ورد منتخب كوريا بهجمة معاكسة ليرسل «البديل» كانج سيونج كرة رأسية داخل الشباك، قبل أن يلغي الحكم الهدف للتسلل في الدقيقة 86.

واحتسب الحكم 12 دقيقة وقتاً بدلاً من الضائع للشوط الثاني، واستغل المنافس الكوري عرضية من ركنية سجل بواسطتها «البديل» لي يونج جون هدفاً من رأسية في الدقيقة 94، منح «محاربي التايجوك» النقاط الثلاث.