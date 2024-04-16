أرنولد: أنا مدين لكلوب



لندن (د ب أ)

قال ترينت ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول، إنه مدين بكل شيء ليورجن كلوب، مؤكداً أن الرحيل الوشيك للمدرب الألماني سيعزز الأجواء الدرامية حول سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول الترتيب قبل ست مباريات متبقية، بعد تعثر أرسنال وليفربول صاحبي المركزين الثاني والثالث بخسارتين مفاجئتين يوم الأحد.

وبسؤاله عما إذا كان رحيل كلوب بنهاية الموسم سيمنح لاعبي ليفربول شحنة معنوية، أجاب ألكسندر أرنولد «أعتقد ذلك، كلما تقدمنا في مشوار البطولة».

وأضاف، في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «لنفترض أن فارق النقاط بقى ضئيلاً بالوصول لشهر مايو المقبل، أعتقد أن رحيل كلوب سيغذي أجواء الدراما حول المنافسة، ما نحتاج إليه فقط أن نحافظ على هدوئنا».

وأشار «كلوب لم يقل أبدا أننا سنفوز بالدوري أو سنحاول الفوز بالدوري، بل يقول أكثر من ذلك (سنحاول إخراج أفضل ما لدينا، ونستغل كل قطرة من قدراتنا)».

وتابع اللاعب الإنجليزي «مهما حدث ستكون هناك تقلبات ومنعطفات».

وواصل أرنولد «إنه مذهل حقا، أنا مدين له بكل شيء كلاعب».

وأوضح في ختام تصريحاته «كل ما يأمله لاعب شاب عمره 18 أو 19 عاماً أن يعمل مع مدرب يمنحه الفرصة، وكنت محظوظاً للغاية بالحصول على الفرصة».