قمتان في ختام «الجولة 19» من «أدنوك للمحترفين»

معتصم عبدالله (دبي)

تختتم «الجولة 19» لدوري أدنوك للمحترفين، بإقامة مواجهتين اليوم، تجمع الأولى بني ياس «العاشر» برصيد 19 نقطة، وضيفه الشارقة «الخامس»، وله 29 نقطة، فيما يستقبل النصر «السادس» برصيد 28 نقطة، ضيفه شباب الأهلي «الوصيف»، وله 37 نقطة، في «ديربي دبي القديم».

وتأجلت في المقابل المواجهة الأخيرة في «الجولة 19»، والتي تجمع العين أمام مضيفه الإمارات حتى 12 مايو المقبل، في ظل مشاركة «الزعيم» القارية في «دوري أبطال آسيا».

وتصطدم في المباراة الأولى، رغبة بني ياس في العودة السريعة إلى سكة الانتصارات، بعد تعثره بالخسارة في الجولة الماضية أمام الوحدة 1-3، بطموحات ضيفه الشارقة تصحيح الأوضاع، في ظل تراجع نتائج الفريق الذي فشل في تحقيق الفوز في آخر 4 مباريات على التوالي في الدوري، علاوة على وداع كأس رئيس الدولة بالخسارة أمام شباب الأهلي 3-4 في ربع النهائي، قبل خسارة لقب كأس السوبر القطري الإماراتي أمام مضيفه العربي القطري 0-1.

وتحمل مواجهة «السماوي»، وضيفه «الملك» كل مقومات الاثارة عطفاً على كونها تجمع الفريقين الأكثر حصداً للنقاط بعد التأخر في النتيجة في الدوري، برصيد 12 نقطة لبني ياس، مقابل 11 للشارقة، في الوقت الذي يعد فيه بني ياس الفريق الأقل ارتكاباً للأخطاء في الدوري برصيد 157 خطأ، مقابل 272 لفريق الشارقة الأكثر ارتكاباً للأخطاء في الدوري.

وعلى استاد آل مكتوم بنادي النصر، يستقبل «العميد»، الذي يفتقد لمجموعة من أبرز لاعبيه ضيفه «الفرسان» المحتفل بتتويجه بطلاً للنسخة الأولى لـ «درع السوبر الإماراتي القطري» بالفوز على ضيفه الدحيل القطري 2-1.

وتبرز في قائمة غيابات «الأزرق» الرباعي المنتقل من شباب الأهلي أحمد جشك، حمدان الكمالي، سعود عبدالرازق، عبد العزيز صنقور، إضافة إلى الثنائي خالد جلال للإيقاف وعبدالله توري للإصابة، خلافاً لثلاثي المنتخب الأولمبي مايد الطنيجي، وعلي عبدالعزيز وعبدالله عباس، في المقابل تبدو صفوف «الفرسان» مكتملة باستثناء استمرار غياب الثلاثي كارتابيا، والحارسين ماجد ناصر، وحسن حمزة.

وتحمل مباراة الليلة «الرقم 30» في مواجهات الفريقين في «دوري المحترفين»، حيث تميل كفة الأفضلية لشباب الأهلي برصيد 15 فوزاً، مقابل 4 فقط للعميد، والتعادل في 10 مباريات آخرها بنتيجة 3-3 في الدور الأول للموسم الحالي 2023- 2024 على استاد راشد معقل «الفرسان».

«الملك».. «القوة 55»

سجل الشارقة 55 هدفاً في المواجهات أمام بني ياس في «دوري المحترفين»، ليكون أكثر فريق سجل في مرمى «السماوي»، في الوقت الذي استقبلت شباكه 28 هدفاً، ويتصدر البرازيلي كايو لوكاس نجم «الملك» قائمة هدافي مواجهات الفريقين في المحترفين برصيد 7 أهداف.

«الثامنة» بتوقيت «الفرسان»

يأمل «الفرسان» المحافظة على سجله خالياً من الخسارة في المواجهة الثامنة على التوالي أمام مضيفه «العميد» على استاد آل مكتوم، بعد تفوقه في آخر 7 مباريات بالفوز في 4 والتعادل في 3، علماً بأن شباب الأهلي لم يخسر في آخر 19 مباراة خارج ملعبه في «دوري المحترفين».