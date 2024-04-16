العين يواجه الهلال في نصف نهائي «الأبطال» اليوم

معتز الشامي (دبي)

يلتقي العين مع الهلال السعودي، في الساعة الثامنة مساء اليوم، باستاد هزاع بن زايد، ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد أن قرر الاتحاد الآسيوي تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة، لتقام اليوم بدلاً من أمس بسبب الأحوال الجوية. ورحب ‏نادي العين بقرار التأجيل، مؤكداً حرصه على سلامة الجماهير، مشيراً إلى أن التذاكر المبيعة تسمح لحاملها حضور المباراة.

وكشفت مصادر صحيفة «الاتحاد»، داخل أروقة الاتحاد القاري، عن متابعة لجنة الطوارئ في الاتحاد، كل ما يتعلق بالمباراة، خاصة مع تأخر وصول الحكم الدولي أدهم المخادمة، حتى مساء أمس، بينما تعذر وصول بقية أفراد الطاقم الأردني، وبالتالي تم تكليف طاقم مساعد بديل.

وأكدت المصادر بالاتحاد الآسيوي، أن مباراة الإياب بين الفريقين في العاصمة السعودية الرياض تُقام في موعدها المحدد الثلاثاء المقبل.

وعلى الجانب الآخر، اكتفى العين بتدريبات خفيفة أمس، إلى جانب قيام بعض اللاعبين بتدريبات في «الجيم»، للاستمرار في التجهيز للمواجهة المرتقبة أمام «الأزرق»، والتي يدخلها «الزعيم» بدوافع الفوز وحصد نتيجة إيجابية، قبل لقاء العودة ضمن «مربع الذهب».

وتكتسب المباراة أهمية خاصة لدى «البنفسج»، لأنها تأتي في ظل رغبة حقيقية للقتال على فرصة الوصول إلى نهائي البطولة، والمنافسة على اللقب القاري.

وعبر الأرجنتيني هيرنان كريسبو، المدير الفني للعين، عن فخره بوجود فريقه في نصف نهائي «أبطال آسيا» بعد فترة من الغياب، مؤكداً أنه يعرف الكثير عن الهلال، وقال: «المهمة لن تكون سهلة أمام منافس يقدم نفسه بصورة جيدة، ويحصد الانتصارات المتتالية، ولكن علينا أن نثق بأنفسنا، ونفخر بوجودنا في هذا الدور من البطولة القارية، وهو أمر لا يتكرر دائماً، ومتأكد وواثق بقدرة اللاعبين على تقديم عمل جيد يقودهم إلى النتيجة المأمولة، خصوصاً أننا نلعب على أرضنا، وبمساندة جماهيرنا، التي تقوم بواجبها بطريقة رائعة، وتدعم اللاعبين وتساندهم دائماً».

وأضاف: مطالبون بالتركيز والقتال، والعمل على استثمار الفرص التي تتاح لنا، وهذه الأسلحة التي يجب أن نخوض بها اللقاء، ودائماً أقول للاعبين: «عليكم أن تقاتلوا من أجل الفوز، من دون أن تتخلوا عن فكرة الاستمتاع باللعب».