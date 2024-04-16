«اللقايا» تدشن مشوارها في «ختامي الوثبة»

الوثبة (الاتحاد)

تنطلق اليوم منافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ، والخاصة بفئة اللقايا، ضمن المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة، على سيف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وتشهد إقامة 28 شوطاً، بواقع 20 شوطاً في الفترة الصباحية، و8 أشواط في الفترة المسائية، حيث تتجه الأنظار إلى الشوطين الرئيسين على رموز اللقايا الأبكار والجعدان المفتوح، ويحصل الفائز بلقب شوط الأبكار على كأس، إضافة إلى جائزة مليون درهم، بينما يحصل الفائز بشوط الجعدان على الرمز بندقية، إضافة إلى 800 ألف درهم. وقررت اللجنة العليا المنظمة تأجيل منافسات سن الإيذاع الخاصة بهجن الجماعة، والتي كانت مقررة، أمس، بسبب الأحوال الجوية.

وأعلنت اللجنة تأجيل أشواط الفترتين الصباحية والمسائية لسن الإيذاع لهجن أبناء القبائل والأشواط الرئيسة على الرموز، وإقامتها يوم الجمعة المقبل.