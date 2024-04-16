دورتموند يطيح أتلتيكو في مباراة مثيرة

دورتموند (رويترز)



تأهل بروسيا دورتموند الألماني إلى الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، للمرة الأولى منذ عام 2013، بعدما تغلب 4 - 2 على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني، في مباراة مثيرة جمعت الفريقين، على ملعب سيجنال إيدونا بارك في إياب دور الثمانية.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز أتلتيكو 2 - 1 على ملعب ميتروبوليتانو، وبذلك يفوز دورتموند بنتيجة 5 - 4 إجمالاً، وتأهل للدور قبل النهائي.

وأنهى دورتموند الشوط الأول متقدماً بهدفين سجلهما جوليان براندت وإيان ماتسن في الدقيقتين 34 و39.

وفي الشوط الثاني، رد أتلتيكو بهدف سجله ماتس هوملز لاعب دورتموند بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 49، ثم أضاف أنخيل كوريا الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 64.

لكن دورتموند تقدم مجدداً بهدفين سجلهما نيكلاس فولكروج ومارسيل زابيتسر في الدقيقتين 71 و74.

ولم يتمكن أتليتيكو من الرد؛ ليحسم دورتموند تأهله للمربع الذهبي.