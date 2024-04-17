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الرياضة

بيلينجهام يشكك في نوايا الإسبان!

بيلينجهام يشكك في نوايا الإسبان!
17 ابريل 2024 09:44

مدريد (د ب أ)

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طالب جود بيلينجهام لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، مسؤولي كرة القدم في إسبانيا ببذل جهود مضاعفة لمكافحة العنصرية، لكنه شكك في إمكانية حدوث ذلك.
وقال بيلينجهام في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»، قبل مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الأربعاء «أعتقد أننا اعتدنا في المباريات التي نخوضها خارج ملعبنا، خاصة في الدوري الإسباني على ذلك، لدرجة أنني لم ألتفت لواقعة (تشواميني)، إنها مشكلة كبيرة».
وأضاف: «يجب القيام بالمزيد للتصدي لهذه الظاهرة، سواء بالعقوبات أو رد الفعل، أو القيام بخطوات استباقية».
وقال النجم الإنجليزي الدولي: «أعتقد أنه من المفزع أن يستعد اللاعب للمباراة، وهو يعرف أنه قد يتعرض لإساءة عنصرية، إنه أمر مثير للاشمئزاز، ومرفوض».
وأضاف: «المسؤولون بحاجة لبذل مزيد من الجهد، لأنه لا يوجد لاعب يستحق ما يحدث له، إنها دعوة للمسؤولين لتولي زمام الأمور، وأشك أن يحدث ذلك».
وكان فينيسيوس جونيور انخرط في البكاء في مؤتمر صحفي قبل المباراة الودية الأخيرة بين البرازيل وإسبانيا في البرازيل أثناء الحديث عن الإساءات العنصرية له.
وتعاطف بيلينجهام مع زميله في ريال مدريد، متماً تصريحاته «أعتقد أن هناك من يحول اللوم عليه بسبب أسلوب لعبه والطريقة التي يعبر بها عن نفسه، وهذا أمر غير عادل»

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد
مانشستر سيتي
جود بيلينجهام
البرازيل
فينيسيوس جونيور
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