أرتيتا يطالب أرسنال بـ «قصة مختلفة»



لندن (د ب أ)



يرى الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال الإنجليزي، أن النجاح أمام بايرن ميونيخ الألماني في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، ينقل فريقه إلى المستوى التالي، حيث دعا لاعبيه إلى كتابة قصة مختلفة على ملعب أليانز أرينا.

ويلتقي أرسنال مع مضيفه بايرن «الأربعاء» في إياب دور الثمانية، بعد تعادلهما بهدفين لمثلهما في مباراة الذهاب.

وخسر أرسنال أمام أستون فيلا، في ضربة موجعة للفريق في حملته للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخرج أرسنال سبع مرات متتالية من دور الستة عشر لدوري الأبطال، من بينها ثلاث مرات على يد بايرن، قبل أن يعود للمشاركة في البطولة القارية بعد غياب.

ولدى سؤاله عما إذا كان الفوز على بايرن سينقل أرسنال إلى المستوى التالي، أجاب أرتيتا «بكل تأكيد».

وقال «سيكون الأمر مذهلاً، إذا فعلنا ذلك، وتأهلنا إلى المربع الذهبي، سنكون في حالة معنوية لم نعشها منذ 15 عاماً، وهذه فرصة».

وأضاف «كل الاستعدادات تستهدف تحقيق ذلك، كل ما فعلناه في الموسم الماضي، كان من أجل أن نبدأ رحلتنا في دوري أبطال أوروبا بعد غياب طويل».

وختم بالقول: «لدينا فرصة مذهلة لتحقيق ذلك».