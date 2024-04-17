ديمبلي يرد على الاستفزازات بـ «هدف» و«لقب»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



عاش الفرنسي عثمان ديمبلي «جناح» باريس سان جيرمان سهرة «مضطربة» ومليئة بالانفعالات المتباينة وأكثرها إيجابية، خلال المباراة أمام برشلونة فريقه السابق، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز «الباريسي» 4-1 على ملعب «مونتجويك» الأولمبي «المقر المؤقت» لبرشلونة، لحين تجديد «الكامب نو»، بعد أن انتهت مباراة الذهاب 2-3 لمصلحة «البارسا»، في ملعب «حديقة الأمراء» بباريس.

وتعرض ديمبلي الذي لعب لبرشلونة من 2017 إلى 2023، لهتافات عدائية وصافرات استهجان، قبل أن تبدأ المباراة، وتحديداً بمجرد دخوله إلى أرض الملعب، وأثناء تقديم المذيع الداخلي للفريقين، ولم يتأثر بطل العالم المُتوج بـ «مونديال 2018»، بهذه الهتافات، بل كان يظهر بين الحين والآخر مبتسماً، وغير مهتم بما يحدث في المدرجات، وكان كل تركيزه على ما يقوم به داخل الملعب، وبالفعل نجح في تشكيل خطورة بالغة على دفاعات برشلونة، وسجل هدف التعادل 1-1 في الدقيقة 40، قبل أن ينهي سان جيرمان المباراة لمصلحته 4-1، كما حصل على ضربة جزاء مستحقة في الدقيقة 61، بعد تدخل عنيف من جانب الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، تصدى لها كيليان مبابي، وأودعها صاروخاً «أرض جو» في مرمى الألماني تيرشتيجن حارس برشلونة، واستحق ديمبلي لقب «رجل المباراة» الذي منحه له الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا».

وذكرت مصادر صحفية إسبانية أن جماهير «البارسا» وضعت لافتة كبيرة أمام ملعب المباراة وكُتب عليها: لا ننساك أيها الخائن، وتم توزيع تذاكر مزورة منقوش عليها اسمه وصورته للتنديد به.

وعندما سألته قناة بلوس الفرنسية عن الاستقبال الذي قوبل به من جانب جماهير «البلاوجرانا»، وما إذا كان تأثر به، قال ديمبلي بلهجة هادئة وابتسامة واضحة على وجهه: لقد عشت ذلك جيداً، ولم أتأثر على الإطلاق، ولم أخرج عن تركيزي طوال المباراة. وأضاف: سبق أن تعرضت لهتافات عدائية ضدي من جماهير «البارسا» عندما كنت لاعباً بالفريق عام 2021.

وقال: لن أغير طريقة لعبي لمجرد سماع صافرات استهجان وهتافات سلبية من جانب الجماهير، واحتفظت بهدوئي وتركيزي، بل وحصلت على لقب «رجل المباراة»، وأنا سعيد بأدائي في مباراتي الذهاب والإياب، ومساهمتي مع الفريق في قطع تذكرة التأهل إلى نصف نهائي البطولة.