الأحد 21 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إنريكي يرفع «القبعة» لـ «الفتى المدلل»!

إنريكي يرفع «القبعة» لـ «الفتى المدلل»!
17 ابريل 2024 10:44

أنور إبراهيم (القاهرة)

أخبار ذات صلة
رود وتسيتسيباس.. «النهائي الثأري»
تشيلسي يقترب من نهائي «أبطال للسيدات»


أشاد الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان، بنجم الفريق كيليان مبابي، ورفع له «القبعة» على ما قدمه، خلال مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز«الباريسي 4-1، وتأهله إلى نصف النهائي بمجموع «الذهاب والعودة» 6-2، حيث خسر المباراة الأولى 2-3 على ملعبه في «حديقة الأمراء» بباريس.
وأبدى إنريكي رضاه التام عن أداء «فتى بوندي المدلل»، وقال إنه أثبت أنه قائد حقيقي للفريق بفضل ممارسته الضغط المستمر على دفاع «البارسا».
ورغم أن العلاقة بين إنريكي ومبابي، لم تكن على أفضل حال خلال الأسابيع الأخيرة، حيث كان المدير الفني لا يشركه أساسياً كثيراً، وإن فعلها فإنه يقوم بتبديله في الشوط الثاني، إلا أن إنريكي وضع خلافاته مع مبابي جانباً، واعترف بأن اللاعب كان في الموعد خلال المباراة، وعوّض أداءه السيئ في مباراة الذهاب، وهل رأيتم الضغط الذي قام به، إنه القائد بلا منازع لسان جيرمان.
وفي الوقت نفسه، حرص إنريكي على الإشادة بـ «الجناحين» عثمان ديمبلي وبرادلي باركولا اللذين شكلا مع مبابي تهديداً خطيراً على مرمى «البارسا»، وبدوا وكأنهم 5 لاعبين يضغطون وليس ثلاثة، وقال: عندما يكون مبابي مثالاً يُحتذى، فإن الفريق يصبح أكثر قوة وإمتاعاً، وهذا ما نريده جميعاً، وهو دليل على أنه من الممكن أن يُمثل «القدوة» والنموذج، لأنه عندما يظهر على هذا النحو نُصبح أفضل كثيراً.
وذكرت شبكة راديو وتلفزيون مونت كارلو سبورت، أن مبابي، بعد أن قدم مباراة ذهاب «باهتة»، اختفى فيها عن الأنظار وفقد سحره، ما عرضه بعدها لانتقادات شديدة وهجوم بلا هوادة، من جانب الصحافة، والمواقع الرياضية الفرنسية، ظهر بوجه آخر مغاير تماماً في مباراة العودة، واضطلع بمسؤولياته نجماً أول للفريق، وتألق وسجل هدفين أحدهما من ركلة جزاء في الدقيقة 61، والثاني بمتابعة جيدة داخل منطقة برشلونة في الدقيقة 89.

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان
برشلونة
لويس إنريكي
كيليان مبابي
آخر الأخبار
حمدان بن محمد: بقيادة وتوجيهات محمد بن راشد ستبقى دبي في أيادٍ أمينة
علوم الدار
حمدان بن محمد: بقيادة وتوجيهات محمد بن راشد ستبقى دبي في أيادٍ أمينة
اليوم 23:08
دبي
علوم الدار
شركات ومطورون في دبي يقدمون خدمات من دون رسوم إضافية بعد الحالة الجوية
اليوم 22:55
أطفال يحاولون ملء أوانٍ بالمياه وسط شح الإمدادات في قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: الوضع الإنساني في قطاع غزة يتجاوز الكارثة
21 ابريل 2024
رئيس مجلس النواب الأميركي يتحدث إلى أعضاء وسائل الإعلام (رويترز)
الأخبار العالمية
«النواب» الأميركي يقر مساعدات بقيمة 95 مليار دولار تشمل أوكرانيا وإسرائيل
21 ابريل 2024
أسرة فلسطينية تتفقد مبنى سكنياً مدمراً جزئياً إثر قصف إسرائيلي على غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مصر وتركيا تحذران من عملية عسكرية في رفح
21 ابريل 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©