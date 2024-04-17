إنريكي يرفع «القبعة» لـ «الفتى المدلل»!

أنور إبراهيم (القاهرة)



أشاد الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان، بنجم الفريق كيليان مبابي، ورفع له «القبعة» على ما قدمه، خلال مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز«الباريسي 4-1، وتأهله إلى نصف النهائي بمجموع «الذهاب والعودة» 6-2، حيث خسر المباراة الأولى 2-3 على ملعبه في «حديقة الأمراء» بباريس.

وأبدى إنريكي رضاه التام عن أداء «فتى بوندي المدلل»، وقال إنه أثبت أنه قائد حقيقي للفريق بفضل ممارسته الضغط المستمر على دفاع «البارسا».

ورغم أن العلاقة بين إنريكي ومبابي، لم تكن على أفضل حال خلال الأسابيع الأخيرة، حيث كان المدير الفني لا يشركه أساسياً كثيراً، وإن فعلها فإنه يقوم بتبديله في الشوط الثاني، إلا أن إنريكي وضع خلافاته مع مبابي جانباً، واعترف بأن اللاعب كان في الموعد خلال المباراة، وعوّض أداءه السيئ في مباراة الذهاب، وهل رأيتم الضغط الذي قام به، إنه القائد بلا منازع لسان جيرمان.

وفي الوقت نفسه، حرص إنريكي على الإشادة بـ «الجناحين» عثمان ديمبلي وبرادلي باركولا اللذين شكلا مع مبابي تهديداً خطيراً على مرمى «البارسا»، وبدوا وكأنهم 5 لاعبين يضغطون وليس ثلاثة، وقال: عندما يكون مبابي مثالاً يُحتذى، فإن الفريق يصبح أكثر قوة وإمتاعاً، وهذا ما نريده جميعاً، وهو دليل على أنه من الممكن أن يُمثل «القدوة» والنموذج، لأنه عندما يظهر على هذا النحو نُصبح أفضل كثيراً.

وذكرت شبكة راديو وتلفزيون مونت كارلو سبورت، أن مبابي، بعد أن قدم مباراة ذهاب «باهتة»، اختفى فيها عن الأنظار وفقد سحره، ما عرضه بعدها لانتقادات شديدة وهجوم بلا هوادة، من جانب الصحافة، والمواقع الرياضية الفرنسية، ظهر بوجه آخر مغاير تماماً في مباراة العودة، واضطلع بمسؤولياته نجماً أول للفريق، وتألق وسجل هدفين أحدهما من ركلة جزاء في الدقيقة 61، والثاني بمتابعة جيدة داخل منطقة برشلونة في الدقيقة 89.