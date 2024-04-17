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الرياضة

«أدنوك للمحترفين» في «المركز 27» بـ «السرعة المعتدلة»!

«أدنوك للمحترفين» في «المركز 27» بـ «السرعة المعتدلة»!
17 ابريل 2024 11:24

مراد المصري (أبوظبي)
كشفت الإحصائيات أن المعدل الإجمالي لسرعة اللعب في دوري أدنوك للمحترفين، تضعه في المرتبة 27 من بين 30 دورياً حول العالم شملتهم عينة الدراسة التي قام بها المركز الدولي للدراسات الرياضية، بالتعاون مع «فوتبول سكيل» للإحصائيات الرياضية.
وأخذت الدراسة بالاعتبار المباريات التي أقيمت، خلال الموسم الحالي، وتحليل سرعة إيقاع اللعب فيها، وفق ثلاثة متغيرات فيزيائية، وهي: الانطلاقات السريعة، السرعة والتسارع، مع وضع متوسط قيمة النتائج المقاسة على أساس 100 نقطة.
وحصل «دورينا» على 37.9 نقطة، حيث كان تكرار الجري عالي السرعة بشكل عام موجوداً بشكل جيد بمقياس 55.9 نقطة، لكن التراجع جاء في متوسط السرعات القصوى للانطلاقات «السبرينت»، التي بلغت 36.4 نقطة، والتسارع 41.1 نقطة.
واحتل الدوري الإنجليزي الممتاز صدارة هذه الإحصائية، بعدما حصل على 100 نقطة كاملة، يليه دوري الدرجة الأولى الإنجليزي 85.5 نقطة، الدوري الإيطالي 75.1 نقطة، الدوري الهولندي 72.3 نقطة، الدوري السويسري 70.4 نقطة، دوري الدرجة الثانية الفرنسي 69.9 نقطة، الدوري البرتغالي 68.2 نقطة، الدوري الفرنسي 67.7 نقطة، الدوري البرازيلي 67 نقطة، وأكمل الدوري الإسباني قائمة العشرة الأوائل بـ 65.5 نقطة.
وجاء في الإحصائية الدوري القطري بالمركز 23، بـ 43.4 نقطة، والدوري السعودي 42.6 نقطة، علماً أن «دورينا» تقدم على الدوري الأرجنتيني بإجمالي 37.1 نقطة، ودوري الدرجة الثانية الإيطالي 31.6 نقطة، والدوري المكسيكي 30.6 نقطة.

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