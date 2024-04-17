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الرياضة

«فتيات الشارقة» على قمة «المراحل السنية» للشطرنج

«فتيات الشارقة» على قمة «المراحل السنية» للشطرنج
17 ابريل 2024 12:00

الشارقة (الاتحاد) 
تصدر نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، قمة الدوري العام للمراحل السنية، للإناث تحت 10 و14 و18 سنة، حيث نجحت لاعبات النادي في الفوز بالمركز الأول في المراحل الثلاث، ففي مسابقة تحت 18 سنة للإناث، فاز بالمركز الأول برصيد 6 نقاط، وفي فئة تحت 14 سنة للإناث، جاء في المركز الأول برصيد 10 نقاط، وفي مسابقة تحت 10 سنوات تصدرت لاعباتنا المركز الأول برصيد 11 نقطة، ليحصد النادي الميداليات الذهبية في المسابقات الثلاث.
ووجهت نجلاء الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، التهنئة إلى اللاعبات والجهازين الفني والإداري على ما تحقق من إنجاز يضاف إلى رصيد الإنجازات، التي حققها النادي على صعيد المسابقات المحلية.
وقالت الشامسي: «هذا الإنجاز مسؤولية كبيرة على الجميع، سواء اللاعبات أم الأجهزة الفنية، وأيضاً إدارة النادي من أجل السير في الاتجاه نفسه، ومواصلة الإنجازات ليس فقط في البطولات المحلية، بل أيضاً في البطولات الخارجية، التي يشارك فيها النادي».
وأضافت أن اللاعبات سيواصلن المشاركة في كل البطولات المحلية التي تمثل جزءاً من استراتيجية النادي وأهدافه، كون مثل هذه البطولات تجهز اللاعبات، وتحافظ على مستواهن والمواهب الجديدة، من خلال ظهور لاعبات يشاركن للمرة الأولى، وتكون بمثابة بزوغ موهبة على الطريق، ودائماً ما نرفع شعار المركز الأول في كل البطولات.
ونوهت بأن هناك أهدافاً أخرى للنادي، من خلال رفع تصنيف اللاعبات والبحث عن ألقاب دولية جديدة لهن، وقالت: «هذا لن يأتي إلا بالفوز بالبطولات، والحصول على نقاط تصنيفية، ونشكر أولياء الأمور على تعاونهم مع النادي في كل الأحداث، وهم يمثلون الشريك الاستراتيجي لهذه الإنجازات».

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