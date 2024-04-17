الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

روماريو يعود إلى الملاعب في «الثامنة الخمسين»!

روماريو يعود إلى الملاعب في «الثامنة الخمسين»!
17 ابريل 2024 13:21

ريو دي جانيرو (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
«المالية» تختتم مشاركتها في اجتماع «مجموعات العشرين» ببرازيليا
بيلينجهام يشكك في نوايا الإسبان!


يعود البرازيلي روماريو، بطل مونديال 1994، في سن الـ58 عاماً، عن قرار اعتزاله لمساعدة النادي الذي يرأسه، وفقاً لما أعلن المهاجم الأسطوري لـ «السيليساو» الذي غادر ملاعب الكرة المستديرة قبل قرابة 15 عاماً.
وكتب روماريو عبر حسابه على موقع إنستجرام، «لن أشارك في كامل جولات البطولة، لكنني ألعب بعض المباريات مع فريق قلبي، وأحقق حلمي الأخير: اللعب إلى جانب نجلي».
ويتشارك روماريو في صفوف أميركا الذي تأسس عام 1904، ويمر بأزمة اقتصادية، الهجوم مع نجله رومارينيو الذي انضم إلى صفوفه الفريق في مارس الماضي.
كما سيرتدي الدولي السابق «70 مباراة، 55 هدفاً» قميص نادي أميركا دي ريو دي جانيرو الذي يرأسه منذ يناير، والذي دافع عن ألوانه لفترة وجيزة عام 2009، في دوري الدرجة الثانية لولاية ريو دي جانيرو الذي يبدأ في مايو، وينتهي في أغسطس المقبلين.
ويلعب الفريق المتوّج باللقب في دوري الدرجة الأولى لولاية ريو بداية عام 2025، حيث تتنافس فرق ريو التي تنتمي إلى نخبة الأندية البرازيلية، مثل فلامنجو وفلومينينسي، وفاسكو دا جاما، وبوتافوجو.
ومنذ اعتزاله في 2009 بعد مسيرة طويلة زاخرة بالألقاب في دوري بلاده مع أندية فاسكو دا جاما، فلومينينسي، فلامنجو، وفترة قضاها في أوروبا مع أيندهوفن الهولندي وبرشلونة وفالنسيا الإسبانيين، انخرط روماريو في السياسة، وانتخب عضواً في مجلس الشيوخ عام 2015، وجُدّد له في عام 2022.

البرازيل
روماريو
فلامنجو
فلومينينسي
آخر الأخبار
أطفال فلسطينيون يقفون بين أنقاض مبنى دمره القصف الإسرائيلي
الأخبار العالمية
المتحدث الإقليمي لـ«اليونيسف» لـ«الاتحاد»: أطفال غزة يعيشون أسوأ الأزمات الإنسانية
19 ابريل 2024
أطفال يمنيون في أحد مخيمات النزوح بمحافظة مأرب (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: «الحوثي» غسل عقول الأطفال بشعارات طائفية وثقافة الكراهية
19 ابريل 2024
محل أحرقه مستوطنون في قرية جنوب نابلس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون باحات المسجد الأقصى
19 ابريل 2024
إطلالة عامة على شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون تونسيون لـ«الاتحاد»: تحقيق التنمية المستدامة رهن بمكافحة الفساد
19 ابريل 2024
مدرسة مدمرة لـ«الأونروا» تحولت إلى مركز إيواء مؤقت (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الأونروا» تحذّر من «حملة خبيثة» للقضاء على عملها
19 ابريل 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©