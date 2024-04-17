روماريو يعود إلى الملاعب في «الثامنة الخمسين»!

ريو دي جانيرو (أ ف ب)



يعود البرازيلي روماريو، بطل مونديال 1994، في سن الـ58 عاماً، عن قرار اعتزاله لمساعدة النادي الذي يرأسه، وفقاً لما أعلن المهاجم الأسطوري لـ «السيليساو» الذي غادر ملاعب الكرة المستديرة قبل قرابة 15 عاماً.

وكتب روماريو عبر حسابه على موقع إنستجرام، «لن أشارك في كامل جولات البطولة، لكنني ألعب بعض المباريات مع فريق قلبي، وأحقق حلمي الأخير: اللعب إلى جانب نجلي».

ويتشارك روماريو في صفوف أميركا الذي تأسس عام 1904، ويمر بأزمة اقتصادية، الهجوم مع نجله رومارينيو الذي انضم إلى صفوفه الفريق في مارس الماضي.

كما سيرتدي الدولي السابق «70 مباراة، 55 هدفاً» قميص نادي أميركا دي ريو دي جانيرو الذي يرأسه منذ يناير، والذي دافع عن ألوانه لفترة وجيزة عام 2009، في دوري الدرجة الثانية لولاية ريو دي جانيرو الذي يبدأ في مايو، وينتهي في أغسطس المقبلين.

ويلعب الفريق المتوّج باللقب في دوري الدرجة الأولى لولاية ريو بداية عام 2025، حيث تتنافس فرق ريو التي تنتمي إلى نخبة الأندية البرازيلية، مثل فلامنجو وفلومينينسي، وفاسكو دا جاما، وبوتافوجو.

ومنذ اعتزاله في 2009 بعد مسيرة طويلة زاخرة بالألقاب في دوري بلاده مع أندية فاسكو دا جاما، فلومينينسي، فلامنجو، وفترة قضاها في أوروبا مع أيندهوفن الهولندي وبرشلونة وفالنسيا الإسبانيين، انخرط روماريو في السياسة، وانتخب عضواً في مجلس الشيوخ عام 2015، وجُدّد له في عام 2022.