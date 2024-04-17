الهلال والأهلي.. «قمة نارية»



الرياض (أ ف ب)



يحلّ الهلال المتصدر ضيفاً على الأهلي الثالث «السبت»، على ملعب الملك عبدالله الرياضي في جدة، في قمة مباريات المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم.

وتأجلت المواجهة المحلية لمدة 24 ساعة، حيث تقررت إقامتها السبت بدلاً من الجمعة، بعد 3 أيام من الاستحقاق القاري للهلال أمام مضيفه العين الإماراتي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا الذي تأجّل بدوره بسبب الأحوال الجوية ويقام اليوم الأربعاء.

ويسعى الهلال المنتشي بإحرازه الكأس السوبر أخيراً في أبوظبي، عقب فوزه الكبير على الاتحاد في النهائي 4-1، لتعزيز سلسلة انتصاراته القياسية المتتالية، والوصول إلى الفوز الـ 35، في سلسلة من 42 مباراة، من دون خسارة، في مختلف المسابقات.

وحقق البرتغالي جورج جيسوس بفوزه بالكأس السوبر لقبه الأول في ولايته الثانية مع الهلال، بعدما كان سبق أن قاده للفوز باللقب عام 2018.

ويفتقد الهلال المتصدر بفارق 12 نقطة عن وصيفه النصر لجهود الثنائي الصربي ألكسندر ميتروفيتش، والبرازيلي نيمار دا سيلفا بداعي الإصابة.

في المقابل، يتطلع الأهلي لإفساد سلسلة انتصارات الهلال، وإلحاق به خسارته الأولى في موسمه الاستثنائي، والابتعاد أكثر عن جاره اللدود الاتحاد الرابع في سلم الترتيب، علماً أنه يتقدم عليه بفارق 5 نقاط (52 مقابل 47).

واستعاد الأهلي جهود البرازيلي روبرتو فيرمينو، والفرنسي آلن سان ماكسيمان قبل القمة، فيما يغيب عن صفوفه الثلاثي زياد الجهني وهيثم عسيري وعبدالرحمن الصانبي، لانضمامهم لصفوف المنتخب السعودي الأولمبي المشارك في كأس آسيا ما دون 23 عاماً في قطر، إضافة إلى علي مجرشي وجابري فيغا وعبدالله عطيف بسبب الإصابة.

ويسعى الأهلي للثأر من خسارته أمام الهلال 1-3 ذهاباً، على الرغم من تراجع نتائجه في الفترة الأخيرة، حيث لم يحقق سوى فوزين في آخر ست مواجهات، بتغلبه على الاتحاد والتعاون بالنتيجة نفسها (2-0).

ويستضيف النصر نظيره الفيحاء الجمعة، ساعياً لمواصلة سلسلة انتصاراته، وتحقيق فوزه الخامس توالياً، والتصالح مجدداً مع جماهيره، بعد خسارة نصف نهائي الكأس السوبر أمام غريمه الأزلي الهلال 1-2.

ويحتل الفيحاء المركز التاسع برصيد 35 نقطة، ويأمل العودة بالنقاط الثلاث للاقتراب أكثر من مراكز المقدمة.

ويفتقد النصر لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بسبب الإيقاف، بعدما طرد بالبطاقة الحمراء أمام الهلال.

ويمتد غياب رونالدو متصدر ترتيب الهدافين برصيد 29 هدفاً، متقدماً بفارق 7 أهداف عن ميتروفيتش عن «العالمي» أمام الشباب في المرحلة التاسعة والعشرين التي تقام 22 أبريل الجاري.

كما يغيب عن قائمة النصر كل من البرازيلي اندرسون تاليسكا، سامي النجعي وحارس المرمى الكولومبي دافيد أوسبينا بداعي الإصابة، ونواف العقيدي للإيقاف، إضافة إلى الثنائي محمد مران وأيمن يحيى للتواجد مع المنتخب الأولمبي.

ويبحث الاتحاد عن مصالحة جماهيره، بعد خسارته أمام الهلال في نهائي السوبر، عندما يحلّ ضيفاً على الحزم صاحب القاع السبت.

ويدخل المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة مباراة الحزم، باحثاً عن العودة للتهديف من جديد في الدوري، بعدما هز شباك الوحدة 2-1 في نصف نهائي السوبر، بعد صيام دام 130 يوماً.

وكان آخر هدف سجله هداف ريال مدريد الإسباني السابق بقميص الاتحاد في شباك الخليج في الدوري في 30 نوفمبر 2023.

وكان شقيق بنزيمة انتقد مدرب الفريق الأرجنتيني مارسيلو جاياردو بعد الخسارة أمام الهلال للاعتماد على الأخير على الجناح الأيسر، ونشر عبر حسابه الشخصي: «هل تضع كريم بنزيمة على اليسار الآن؟ هذه جريمة، هذا لا معنى له، يجب احترام كرة القدم».

ويغيب عن الاتحاد عدة لاعبين بسبب انضمامهم لقائمة المنتخب السعودي ما دون 23 عاماً، إضافة إلى سلطان فرحان والبرازيلي فابينيو وأحمد بامسعود وأحمد شراحيلي للإصابة.

في المقابل، يبحث الحزم عن الفوز من أجل الحفاظ على فرصه الضئيلة جداً في البقاء في دوري النخبة، حيث لم يحصد سوى 16 نقطة من فوزين و10 تعادلات و15 هزيمة.

وكان الحزم خرج بنقطة ثمينة أمام الاتحاد بالتعادل الإيجابي 2-2 ذهاباً في جدة.

وفي بقية المباريات، يلعب الخميس التعاون مع الخليج، والشباب مع أبها، والفتح مع الرائد.

ويلعب الرياض مع الطائي الجمعة، والأخدود مع ضمك والاتفاق مع الوحدة السبت.