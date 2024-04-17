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الرياضة

أبوظبي تستضيف مهرجان الدراجات الهوائية

أبوظبي تستضيف مهرجان الدراجات الهوائية
17 ابريل 2024 14:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

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ينطلق مهرجان بنك أبوظبي الأول للدراجات الهوائية، ليمنح عشاق رياضة الدراجات الهوائية الفرصة لقضاء أوقات ممتعة وتجارب مذهلة، من 26 إلى 28 أبريل، في جزيرة الحديريات بأبوظبي.
ويمثّل المهرجان المرتقب فرصة للاحتفال على مدار ثلاثة أيام، بكل ما يتعلق بركوب الدراجات، مع تقديم جدول متنوع مليء بالفعاليات والعروض والجولات والسباقات التي تلبي رغبة المشاركين بمختلف أعمارهم ومستوى خبرتهم.
ومن المتوقع أن يكون المهرجان الفعالية المفضلة لممارسي رياضة ركوب الدراجات والمبتدئين على حد سواء، ويقام في جزيرة الحديريات، ليعكس الاهتمام بالأنشطة الرياضية والصحة في المجتمع، وتشمل أبرز الفعاليات للمتفرجين والمشاركين والمرح العائلية.
ويستعد المهرجان لاستقبال الآلاف من المتفرجين والمشاركين على مدار الأيام الثلاثة، ويسعى من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة، لتقديم إضافة متميزة ومخصصة للدراجات الهوائية إلى الفعاليات التي تستضيفها أبوظبي على مدار العام، لتوفر فرصة فريدة للأفراد للتعلم والمشاركة واتباع أسلوب حياة أكثر نشاطاً.
وقال دييجو كاريت، رئيس شؤون الصحة في بنك أبوظبي الأول: «يمثّل المهرجان فعالية شاملة تناسب مختلف الأفراد للمشاركة في أنشطة رياضة ركوب الدراجات، كما يتضمن مجموعة متنوعة من الفئات، كما يوفر بيئة مناسبة لراكبي الدراجات بمختلف قدراتهم وخبراتهم للاشتراك في الفعالية التي تعدّ فرصة للتعبير عن شغفهم بهذه الرياضة».
وأضاف: «رغم أن مهرجان بنك أبوظبي الأول للدراجات الهوائية، يركز على أنشطة ركوب الدراجات، فإنه لا يقتصر على الرياضة فحسب، بل حافز لتعزيز ثقافة الصحة والتعاون في المجتمع».

الإمارات
أبوظبي
الدراجات الهوائية
جزيرة الحديريات
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