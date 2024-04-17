جوف.. «كسر الصيام» على «الملاعب الرملية»



واشنطن (رويترز)



تشعر كوكو جوف المصنفة الثالثة عالمياً، بالتفاؤل قبل بداية موسم الملاعب الرملية، إذ تسعى للفوز بأول لقب لها في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، لكن اللاعبة الأميركية قالت إن تركيزها المباشر ينصب على إنهاء صيامها عن الألقاب بالملاعب الرملية خلال الأسابيع المقبلة.

وفازت جوف بآخر ألقابها على الملاعب الرملية في بطولة إميليا رومانيا المفتوحة في 2021 قبل عام من خسارتها في نهائي رولان جاروس أمام إيجا شيانتيك.

وستتاح للاعبة البالغة 20 عاماً فرصة إنهاء هذا الصيام في بطولة شتوتجارت هذا الأسبوع، مع اقتراب بطولتي مدريد وروما أيضاً قبل انطلاق ثاني البطولات الأربع الكبرى لهذا العام.

وقالت للصحفيين قبل مباراتها أمام مواطنتها الأميركية ساتشيا فيكري: «بالنسبة لموسم الملاعب الرملية هذا العام، أنا متفائلة جداً، وهدفي الفوز ببطولة فرنسا المفتوحة، وهو هدف كل لاعبة في أي موسم، يجب أن يكون الفوز بالبطولات الكبرى على رأس أولوياتك، ولكنني لا أتطلع إلى بطولة فرنسا المفتوحة في الوقت الحالي، أنا أركز على شتوتجارت، أريد أن أحاول الفوز ببطولة مدريد أو روما أو هنا، أريد فقط الحصول على لقب على الملاعب الرملية».

وضمت بطلة أميركا المفتوحة المدرب السابق جان كريستوف فوريل إلى طاقمها التدريبي، إلى جانب براد جيلبرت إذ تتطلع إلى الفوز بلقبها الثاني في البطولات الأربع الكبرى.

وحققت جوف نتائج جيدة على الملاعب الرملية مع فوريل سابقاً، أبرزها الفوز بلقب رولان جاروس للناشئات في 2018.

وأضافت جوف التي توقفت عن التعاون مع المدرب الفرنسي في 2020: «من الرائع أن يكون إلى جواري شخص يعرفني منذ أن كنت صغيرة، ولذلك أنا متحمسة لعودته إلى الفريق التدريبي».

وستبدأ القرعة الرئيسية لبطولة فرنسا المفتوحة في 26، وبلغت جوف دور الثمانية العام الماضي.