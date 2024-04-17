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هزاع بن حمدان بن زايد يتوج الفائزين في «الظفرة الكبرى لصيد الكنعد»

هزاع بن حمدان بن زايد يتوج الفائزين في «الظفرة الكبرى لصيد الكنعد»
17 ابريل 2024 15:31

 
الظفرة (وام)


تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، توج الشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان، الفائزين في بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد لـ «الرجال والنساء» في مرحلتها الختامية، التي أقيمت بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، وذلك على شاطئ مدينة المغيرة بالظفرة.
كما كرم الشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان، الجهات الداعمة والراعية للدورة الخامسة من البطولة، وهي ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والمسعود للسيارات، ودلما مارين، ودائرة البلديات والنقل- بلدية منطقة الظفرة، والحرس الوطني.
حضر التتويج والتكريم، معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومحمد علي المنصوري، مدير عام بلدية منطقة الظفرة، والعميد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة، وحمد خميس المنصوري، المدير التنفيذي لمستشفيات الظفرة، وعدد من المشاركين والمشاركات في البطولة.

 

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وأسفرت نتائج البطولة في فئة السيدات، عن فوز موزة خالد يحيى الحمادي من فريق الطيار بالمركز الأول بوزن 33 كيلو غراماً و200 جرام، وفي المركز الثاني ريناتا كونراد وباديلها بوزن 26 كيلو غراماً و100 جرام، وفي المركز الثالث لمياء محمد علي الصيقل من فريق الناموس بوزن 22 كيلو غراماً و600 جرام.
أما في فئة الرجال، ذهب المركز الأول إلى بخيت خميس ناصر المنصوري من فريق رعد الشمال بوزن 41 كيلو جراماً، وفي المركز الثاني محمد عبدالله سعيد الكندي بوزن 35 كيلوجراماً، وجاء بالمركز الثالث سعيد ياسر الحاجه بوزن 31 كيلوغراماً و100 غرام، وتوزعت المراكز في الفئتين، وصولاً للمركز العاشر.
وحصدت جائزة بطلة الموسم زينب عاشور أحمد سعيد بمجموع نقاط بلغ 181 نقطة لتحصل على سيارة ربدان، وذهبت جائزة بطل الموسم إلى سعيد ياسر الخاجة، ليحصل على سيارة نيسان باترول.

 


وخصصت اللجنة المنظمة لهذه المرحلة 20 جائزة، ضمن فئتي الرجال والنساء، وبقيمة إجمالية بلغت 920 ألف درهم، وسجلت البطولة الختامية منافسات بين 487 متسابقاً، من بينهم 49 في فئة النساء، و438 في فئة الرجال.
ووصل إجمالي المشاركين في البطولة بمراحلها الثلاث (السلع، والمغيرة، والظفرة الختامي) إلى 1383 مشاركاً ومشاركة، من بينهم 1237 لفئة الرجال، و146 لفئة النساء تنافسوا على 60 جائزة بقيمة مليونين وستين ألف درهم، بالإضافة للمنافسة على جائزة بطل الموسم للفئتين.

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