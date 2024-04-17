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الرياضة

النصر وشباب الأهلي بين «إحياء الأمل» و«حسم اللقب» في السلة

النصر وشباب الأهلي بين «إحياء الأمل» و«حسم اللقب» في السلة
17 ابريل 2024 16:00

 
علي معالي (دبي)

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يلتقي النصر وشباب الأهلي في الساعة السابعة والربع مساء الخميس، في المباراة الثالثة، لتحديد بطل دوري السلة هذا الموسم، وتعتبر «الفرصة الأخيرة» لـ «العميد»، لأنه لا بديل له عن الفوز، إذا أراد «إحياء الأمل»، وإذا نجح «الفرسان» في الفوز الثالث على التوالي، يُتوج باللقب.
وسبق أن تفوق شباب الأهلي في المباراتين الأولى والثاني بملعبه 99- 89، و94- 80، وبالتالي أصبحت فرصة «الفرسان» كبيرة بالاحتفاظ باللقب، في حال الانتصار الثالث على التوالي، ولكن إذا خطف النصر انتصاره الأول، فإنه ينعش آماله من جديد، لتكون هناك مباراة رابعة بملعبه أيضاً يوم الاثنين المقبل.
ويسعى التونسي وليد زريدة، مدرب شباب الأهلي للتتويج باللقب الأول في مسيرته مع «الفرسان»، معتمداً على مجموعة من أصحاب الكفاءات، ومنهم قيس عمر، وسعيد ومحمد مبارك، وطلال سالم، والثنائي الأميركي نيكولاس مينيراث ولويس، وفي المقابل، فإن المصري حسام الوكيل، مدرب النصر لا بديل أمامه إلا الفوز، على أمل حصد اللقب الأول في مسيرة «الأزرق»، يملك لاعبين بارزين منهم حسن عبدالله، وفيصل محمد وحمد علي، ومامادو ندياي، وسعيد محمد علي وصالح سلطان، والأميركي هاريس، والجزائري محمد حرات.
من ناحية أخرى، يلتقي الشارقة والوصل يوم الخميس، على صالة الوصل في زعبيل بدبي، على لقب نهائي الدوري العام للشباب، وتأهل «الملك» بالفوز على الجزيرة 80- 44، والوصل على النصر 83- 72، كما تقام مباريات تحديد المراكز بلقاء النصر مع الجزيرة بصالة النصر على «الثالث»، شباب الأهلي مع الوحدة بصالة شباب الأهلي على «الخامس»، وبني ياس مع العين بالصالة النهيانية على «السابع».

كرة السلة
شباب الأهلي
النصر
الشارقة
الوصل
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