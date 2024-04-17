4 نقاط تفصل عودة العروبة إلى «دوري المحترفين»



معتصم عبدالله (دبي)‬‬‬‬



بات العروبة متصدر ترتيب «دوري الدرجة الأولى» على بُعد 4 نقاط فقط، لإعلان عودته رسمياً إلى «دوري أدنوك للمحترفين»، في الموسم المقبل 2024- 2025، مع بقاء 7 جولات لختام دوري الأولى خلال الموسم الحالي 2023- 2024، بإقامة مباريات «الجولة 34» والأخيرة في 31 مايو المقبل، بعد ختام مباريات «الجولة 27» والتي جرت الأحد والاثنين الماضيين، في غياب الرمس «المنسحب».

وأعقبت الجولة قرار لجنة الانضباط في اجتماعها الثلاثاء، والقاضي بهبوط الرمس إلى دوري الدرجة الثانية، وحرمانه من المشاركة في دوري أندية الدرجة الأولى للموسمين القادمين، وغرامة 300 ألف درهم لانسحاب الفريق في الدور الثاني من دوري الدرجة الأولى.

وبموجب قرار الانضباط ولوائح «دوري الأولى» تُلغى نتائج كافة مباريات الرمس في الدور الثاني، وحذف بقية المباريات في الجدول، وخاض الرمس 9 مباريات في الدور الثاني حصد خلالها 4 نقاط، بالتعادل مع جلف يونايتد 0-0، والفوز على جلف أف سي 1-0، مقابل الخسارة في 7 مباريات أمام الذيد 0-3، سيتي 0-2، يونايتد 0-2، العروبة 1-3، الظفرة 0-3، الجزيرة الحمراء 2-3، التعاون 1-4.

ومن المنتظر أن يكون رصيد العروبة المتصدر حالياً 64 نقطة، بدلاً من 67 نقطة، مقابل 54 نقطة لدبا الحصن «الوصيف»، و49 نقطة لدبا «الثالث»، و40 نقطة ليونايتد «الرابع».

ويحتاج العروبة إلى 4 نقاط في مبارياته الست المتبقية أمام جلف يونايتد، جلف أف سي، الظفرة، الجزيرة الحمراء، الحمرية، العربي، من أجل حسم تأهله بصورة مباشرة إلى دوري المحترفين، من دون النظر إلى نتائج بقية المنافسين.

وتقضي لوائح دوري الدرجة الأولى في الموسم الحالي بهبوط أصحاب المركزين الأخيرين إلى دوري الثانية، مقابل صعود البطل والوصيف.

نتائج الرمس في الدور الثاني

الذيد – الرمس 3-0

الرمس – سيتي 0-2

يونايتد – الرمس 2-0

العروبة – الرمس 3-1

الرمس – جلف يونايتد 0-0

جلف أف سي – الرمس 0-1

الرمس – الظفرة 0-3

الجزيرة الحمراء – الرمس 3-2

الرمس – التعاون 1-4



ترتيب فرق الصدارة

1- العروبة 64 نقطة «25 مباراة»

2- دبا الحصن 54 نقطة «25 مباراة»

3- دبا 49 نقطة «25 مباراة»

4- يونايتد 40 نقطة «24 مباراة»



