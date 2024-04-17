برولي: الأداء تحت الضغط والتنظيم أبرز إيجابيات «الأبيض الأولمبي»



معتصم عبدالله (دبي)



أشاد الأوروجوياني مارسيلو برولي مدرب «الأبيض الأولمبي»، بقدرة لاعبيه على «الأداء تحت الضغط، وإظهار قوتهم التنظيمية»، رغم الخسارة بهدف، في الوقت بدل الضائع أمام كوريا الجنوبية، على استاد عبدالله بن خليفة بالدوحة، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثانية، لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً «قطر 2024.

وصمد «الأبيض الأولمبي» أمام «محاربي التايجوك» حتى الدقيقة 94 التي شهدت تسجيل المنافس «الهدف الوحيد» من رأسية «البديل لي» يونج جون.

وشهدت المباراة الثانية، ضمن المجموعة ذاتها، فوز اليابان على الصين 1-0 على استاد جاسم بن حمد في الدوحة، وسجل كوريو ماتسوكي هدف الفوز الثمين لمصلحة «الأزرق» في الدقيقة الثامنة.

ويتأهب منتخبنا للمواجهة الثانية في المجموعة أمام «الساموراي»، في الساعة السابعة والنصف مساء غد، على استاد حمد بن جاسم، فيما يلعب «محاربي التايجوك» أمام الصين ضمن الجولة ذاتها.

وقال مارسيلو برولي مدرب منتخبنا، عقب نهاية المباراة أمام كوريا: «منذ البداية كان كل شيء يسير وفقاً للخطة، وكما هو متوقع، وفي الدقائق الأخيرة فقط تغيرت الأمور، ولم تكن النتيجة في مصلحتنا».

وأضاف: «التنظيم الجيد لأداء المنتخب، خاصة على الصعيد الدفاعي، صعّب مهمة المنافس المعروف بأسلوب الاستحواذ على الكرة»، لافتاً إلى أن لاعبي «الأبيض الأولمبي» نجحوا في حرمان المنافس من اللعب بـ «أريحية»، خلال أغلب فترات المباراة، مشيراً في الوقت ذاته إلى انسجام لاعبي كوريا، بحكم الاستمرار لفترة طويلة، خلال برامج التحضيرات والمعسكرات، بعكس «الأبيض الأولمبي».

في المقابل، عبر هوانج سون هونج مدرب «محاربي التايجوك» عن سعادته بنتيجة الفوز في المباراة الأولى، والتزام اللاعبين خطة اللعب، وقال: «في أي بطولة، تكون المباراة الأولى صعبة دائماً، نظراً لوجود الكثير من المتغيرات، وهو ما كان عليه الحال في المواجهة أمام الإمارات، خضنا مباراة صعبة للغاية، لكن تصميم اللاعبين مهد للفوز».

وأضاف: «غيّرنا خطة اللعب الهجومية في الشوط الثاني، وحاولنا استغلال الثلث الهجومي، لكن جهودنا لم تكن فعالة، ولم ترق إلى مستوى التوقعات، ورغم الصعوبات الكثيرة التزم اللاعبون بالخطة، وهم يستحقون الإشادة».

بدوره، قال يونج جون لاعب كوريا والمُتوج بجائزة «رجل المباراة»، بعد تسجيله الهدف الوحيد في الدقيقة 94 «تدربنا على الركلات الثابتة، وأنا سعيد لأننا سجلنا من خلال ما تدربنا عليه، والهدف هو جهود عمل جماعي لكل اللاعبين».