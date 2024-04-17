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الرياضة

الأجانب يسجلون 93 % من أهداف «النمور»

الأجانب يسجلون 93 % من أهداف «النمور»
17 ابريل 2024 17:00

 
فيصل النقبي (كلباء)

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سجل اللاعبون الأجانب 28 من بين 30 هدفاً أحرزها فريق اتحاد كلباء في «دوري أدنوك للمحترفين»، آخرها بتوقيع السلوفيني فورمبيرجر أمام الوحدة في «الجولة 19»، لتصل نسبتهم إلى 93 ‎%‎، فيما أحرز «المواطنون» هدفين.
ويتصدر القائمة الإيراني مهدي قائدي «8 أهداف»، ويليه فورمبيرجر «6 أهداف»، والإيطالي دانييل بيسا «5 أهداف»، والسلوفاكي فيليب كيش «3 أهداف»، بالتساوي مع البرازيلي لياندرو سباديسو، وجوستافو وميشيل رديفك وكيمبف «هدف».
وسجل عبدالعزيز حمد، وأحمد عامر هدفي اللاعبين المواطنين، ومن المفارقة أن «المهاجم الشاب» سلطان عادل محمد المتألق مع المنتخب الوطني لم يسجل أي هدف مع الفريق في الدوري إلى الآن.

دوري أدنوك للمحترفين
اتحاد كلباء
الوحدة
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