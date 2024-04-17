الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

روما يفحص «قلوب المشجعين» بعد «حادثة نديكا»!

روما يفحص «قلوب المشجعين» بعد «حادثة نديكا»!
17 ابريل 2024 17:40

 
روما (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
«الدوري الأوروبي» يطرد ليفربول وميلان!
«الذئاب» يُثبّت دي روسي


طمأن دانييلي دي روسي مدرب روما، أن لاعبه الإيفواري إيفان نديكا «بصحة جيدة»، بعد انهياره على أرض الملعب، خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام مضيفه أودينيزي في المرحلة 32 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
ووقع المدافع «24 عاماً» على الأرض في الدقيقة 70 خلال مباراة الأحد الماضي التي تأجّلت بقرارٍ من الحكم، بعد نقل نديكا الذي فقد الوعي إلى خارج الملعب، ثمّ إلى المستشفى.
وقال دي روسي للصحفيين عشيّة مواجهة ميلان «الخميس» في قمّة إيطالية، ضمن إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»: «إنه بصحة جيدة، هبوط الرئة أمرٌ مؤلم، لكن لحسن الحظ، إذا يُمكن أن نقول ذلك، فإنه لا يعاني ممّا كنّا نخشاه حين وقع على الأرض».
واستبعد نادي العاصمة في وقت سابقٍ هذا الأسبوع من أن تكون مشكلات في القلب هي سبب انهيار اللاعب، والتقطت صور له مبتسماً وجالساً على سرير المستشفى بعد ساعات على الحادثة.
وقضى نديكا ليلة تحت المراقبة قبل العودة إلى روما، وأظهرت الفحوص عدم وجود علامات على مشكلات في القلب، ولكن «انكماش صغير في الرئة».
وتوقّفت المباراة حين كانت النتيجة تشير إلى التعادل 1-1، وتُلعب الدقائق المتبقيّة في موعدٍ لاحق لم يُحدّد بعد.
واعتبر دي روسي أسطورة روما أن قرار تعليق المباراة كان الوحيد الممكن.
وأضاف «إنه ما كان يجب أن يحصل، كان قراراً بالإجماع، بل حتّى قراراً عادياً، لم يكن أيّ من لاعبي فريقي لاستكمال المباراة (في حينها) لأن التخطيط الكهرباء (الذي أجريَ في الملعب) أظهر أنه (نديكا) تعرّض لنوبة قلبية»، ولم يُقدّم المدرب موعداً لعودة اللاعب إلى التمارين.
نتيجة لحادثة نديكا، ينظّم روما مبادرة لتقديم فحوص مجانية للقلب للمشجعين الذين تزيد أعمارهم عن 45 عاماً في مستشفى محلي قبل مباراتهم المقبلة ضد بولونيا في الدوري في 22 أبريل.

الدوري الإيطالي
روما
أودينيزي
يوربا ليج
ميلان
آخر الأخبار
236.4 مليار درهم مساهمة «السفر والسياحة» بالناتج المحلي الإماراتي 2024
اقتصاد
236.4 مليار درهم مساهمة «السفر والسياحة» بالناتج المحلي الإماراتي 2024
19 ابريل 2024
سوق أبوظبي العالمي (من المصدر)
اقتصاد
«أبوظبي العالمي» العلامة التجارية الأكثر ثقة بين المراكز المالية أوسطياً
19 ابريل 2024
جناح مصدر في القمة العالمية لطاقة المستقبل (تصوير: وليد أبو حمزة)
اقتصاد
«مصدر» تتوسع في الأسواق الناشئة بأفريقيا وآسيا
19 ابريل 2024
عثمان آل علي
اقتصاد
عثمان آل علي لـ«الاتحاد»: 3 محطات لتحلية المياه قيد الإنشاء بأبوظبي توفر 250 مليون جالون
19 ابريل 2024
5.36 مليار درهم مكاسب أسواق الأسهم المحلية
اقتصاد
5.36 مليار درهم مكاسب أسواق الأسهم المحلية
19 ابريل 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©