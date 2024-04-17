روما يفحص «قلوب المشجعين» بعد «حادثة نديكا»!



روما (أ ف ب)



طمأن دانييلي دي روسي مدرب روما، أن لاعبه الإيفواري إيفان نديكا «بصحة جيدة»، بعد انهياره على أرض الملعب، خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام مضيفه أودينيزي في المرحلة 32 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ووقع المدافع «24 عاماً» على الأرض في الدقيقة 70 خلال مباراة الأحد الماضي التي تأجّلت بقرارٍ من الحكم، بعد نقل نديكا الذي فقد الوعي إلى خارج الملعب، ثمّ إلى المستشفى.

وقال دي روسي للصحفيين عشيّة مواجهة ميلان «الخميس» في قمّة إيطالية، ضمن إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»: «إنه بصحة جيدة، هبوط الرئة أمرٌ مؤلم، لكن لحسن الحظ، إذا يُمكن أن نقول ذلك، فإنه لا يعاني ممّا كنّا نخشاه حين وقع على الأرض».

واستبعد نادي العاصمة في وقت سابقٍ هذا الأسبوع من أن تكون مشكلات في القلب هي سبب انهيار اللاعب، والتقطت صور له مبتسماً وجالساً على سرير المستشفى بعد ساعات على الحادثة.

وقضى نديكا ليلة تحت المراقبة قبل العودة إلى روما، وأظهرت الفحوص عدم وجود علامات على مشكلات في القلب، ولكن «انكماش صغير في الرئة».

وتوقّفت المباراة حين كانت النتيجة تشير إلى التعادل 1-1، وتُلعب الدقائق المتبقيّة في موعدٍ لاحق لم يُحدّد بعد.

واعتبر دي روسي أسطورة روما أن قرار تعليق المباراة كان الوحيد الممكن.

وأضاف «إنه ما كان يجب أن يحصل، كان قراراً بالإجماع، بل حتّى قراراً عادياً، لم يكن أيّ من لاعبي فريقي لاستكمال المباراة (في حينها) لأن التخطيط الكهرباء (الذي أجريَ في الملعب) أظهر أنه (نديكا) تعرّض لنوبة قلبية»، ولم يُقدّم المدرب موعداً لعودة اللاعب إلى التمارين.

نتيجة لحادثة نديكا، ينظّم روما مبادرة لتقديم فحوص مجانية للقلب للمشجعين الذين تزيد أعمارهم عن 45 عاماً في مستشفى محلي قبل مباراتهم المقبلة ضد بولونيا في الدوري في 22 أبريل.