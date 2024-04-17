أولسان يضع قدماً في نهائي «أبطال آسيا»



أولسان (أ ف ب)

وضع أولسان هيونداي الكوري الجنوبي قدماً، في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد تغلّبه على ضيفه يوكوهاما أف سي مارينوس الياباني 1-0، في ذهاب نصف النهائي.

وحجز أولسان مقعداً في كأس العالم للأندية في النسخة المقبلة بفوزه الأخير، ليكون أحد الأندية الآسيوية الأعلى تصنيفاً، وسيكون من بين 32 نادياً في النسخة الموسّعة التي تستضيفها أميركا.

وسبق أن تأهّل الهلال السعودي وأوراوا ريد دايموندز الياباني، فيما يتبقى مقعداً واحداً من بين المقاعد الأربعة.

ويدين أولسان بفوزه إلى دونج-جيونج لي الذي سجّل الهدف الوحيد في الدقيقة 19.

ويلتقي الفريقان إياباً الأربعاء المقبل، على أن يلعب الفائز بينهما مع الفائز من مواجهتي العين الإماراتي والهلال السعودي اللذين يلتقيان اليوم الأربعاء بعد تأجيل مواجهتهما التي كانت مقررة الثلاثاء لـ24 ساعة بسبب الأحوال الجوية في الإمارات.

ويتطلّع أولسان إلى التتويج باللقب القارّي للمرة الثالثة في تاريخه، في حين أن هذا هو الظهور الأوّل ليوكوهاما في نصف النهائي.

وبدأ أولسان المباراة بقوة وكاد وون-سانج أوم أن يفتتح التسجيل، إثر تمريرة ذكيّة من السويدي جوستاف لودفيجسون اخترق فيها دفاع الفريق الياباني، وسجّل لي الهدف الأوّل بعدها بدقائق بيساريّة قويّة.

وضغط الفريق الياباني بغية تسجيل التعادل، وكاد أن يفعلها بتسديدتين من ركلتين حرتين في أواخر الشوط الأوّل، واستمر يوكوهاما بالضغط الهجومي الهجومية في الشوط الثاني، إذ أقلق البرازيلي أندرسون لوبيس الدفاع.

لكن الفريق الكوري الجنوبي اعتمد على الهجمات المرتدة، وكاد يسجّل عبر مين-كيو جو الذي أصاب القائم مرتين خلال دقيقتين، وأهدر البرازيلي يان ماتيوس أفضل فرصة لتعديل النتيجة بتسديدة من مسافة قريبة قبل نهاية المباراة بـ10 دقائق.