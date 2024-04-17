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الرياضة

أنس جابر.. «المرور الصعب»

أنس جابر.. «المرور الصعب»
17 ابريل 2024 18:30

 
شتوتجارت (أ ف ب)

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تأهّلت التونسية أنس جابر المصنّفة تاسعة عالمياً إلى ثمن نهائي دورة شتوتجارت الألمانية (500) لتنس، بفوزها الصعب على الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا 2-6، 6-3، 7-6.
وكانت جابر «29 عاماً» تراجعت ثلاثة مراكز في التصنيف العالمي، بعدما فشلت في تحقيق أي فوز منذ دورة أبوظبي في فبراير.
فازت التونسية في حينها على البريطانية إيما رادوكانو في ثمن النهائي، ثم خرجت بعدها على يد البرازيلية بياتريز حداد مايا، قبل أن تسقط عند العتبة الأولى في دورات الدوحة وإنديان ويلز وميامي، وصولاً الى تشارلستون، حين انتهى مشوارها باكراً على يد كولينز بالذات.
وستلعب بطلة تشارلستون العام الماضي، ووصيفة بطلة نسخة 2022 في ثمن النهائي، مع الإيطالية ياسمين باوليني الثانية عشرة، والمتوّجة في دبي مطلع هذا العام.
وتخلّفت جابر في المجموعة الأولى، حيث خسرت إرسالها مرتين، قبل أن تقلب الطاولة في المجموعة الثانية التي شهدت منافسة عالية، حيث خسرت جابر إرسالها مرتين مجدداً، لكنها كسرت إرسال منافستها ثلاث مرات.
وجاءت المجموعة الثالثة أصعب على اللاعبتين، وكسرت جابر إرسال ألكسندروفا أولاً وردّت الثانية عليها، لكن التونسية كانت أفضل في شوط كسر التعادل، حيث كسرت إرسال منافستها ثلاث مرات.

التنس
تونس
أنس جابر
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