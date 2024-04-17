«الزعيم» يعزف «لحن الرباعية» في «ليلة تاريخية»



معتز الشامي (العين)



حقق العين فوزاً تاريخياً على الهلال 4-2، في المباراة التي أقيمت باستاد هزاع بن زايد، ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وهي أكبر نتيجة يحققها «الزعيم» على «الأزرق» في لقاءات الفريقين، وأحرز «الرباعية» سفيان رحيمي «هاتريك» في الدقائق 6 و26 و38، وكاكو في الدقيقة 56، فيما سجل هدفي الهلال مالكوم في الدقيقة 49، وسالم الدوسري في الدقيقة 79، وتقام مباراة الإياب باستاد «المملكة أرينا» بالعاصمة الرياض يوم الثلاثاء المقبل، ويحسب للعين كسر سلسلة الانتصارات المتتالية للهلال ورقمه العالمي بـ 34 فوزاً.

جاءت بداية المباراة هادئة من الفريقين، وأشبه بـ «جس النبض»، إلا أن العين لم ينتظر طويلاً، بعدما نجح في هز الشباك، عبر نجمه سفيان رحيمي في الدقيقة 6، من تمريرة يحيى نادر داخل المنطقة، لم يتردد رحيمي في تسديدها داخل الزاوية البعيدة، لمرمى محمد العويس، وبعدها توالت الفرص للاعبي «الزعيم» عن طريق رحيمي وإيريك وكاكو، وتصدى الحارس العويس لأكثر من كرة، وكان ربع الساعة الأول متميزاً لـ «أصحاب الأرض».

وأنقذ خالد عيسى حارس العين تسديدة الحمدان، وبعدها عرضية سالم الدوسري، وانفرد رحيمي الذي يقدم أفضل مستوياته مع «الزعيم» بمرمى العويس الذي عرقله داخل المنطقة، وينجح رحيمي في تسجيل الهدف الثاني له من ضربة جزاء، ليمنح العيناوي التقدم بهدفين في الدقيقة 28.

وواصل العين سيطرته، وتشهد الدقيقة 38 الهدف الثالث بتوقيع سفيان رحيمي من ضربة جزاء، إثر عرقلة إيريك من علي البليهي داخل المنطقة، ويضع «الهاتريك» رحيمي على صدارة هدافي دوري الأبطال برصيد 11 هدفاً، كما رفع رصيده في شباك الفرق السعودية في النسخة الحالية إلى 8 أهداف، وسبق أن سجل «هاتريك» في شباك النصر، ضمن ربع النهائي، وهدفين أمام الفيحاء، بدور المجموعات، ولم تتوقف الهجمات العيناوية حتى تسديدة يحيى نادر التي مرت فوق العارضة، لينهي بها الشوط الأول، بعد احتساب 10 دقائق وقتاً بدل ضائع.

وتعد المرة الثالثة التي يستقبل فيها الهلال 3 أهداف في الشوط الأول بالبطولة، الأولى أمام الغرافة «3-0» عام 2010، والثانية 2019 أمام السد القطري «3- 2».

وجاء الشوط الثاني مثيراً، بعدما بدأ بالهدف الأول للهلال عن طريق مالكوم في الدقيقة 49، وبعدها بـ 7 دقائق يسجل كاكو الهدف الرابع للعين من ضربة جزاء ليرفع النتيجة إلى 4-1 في الدقيقة 56.

ويجري البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال، تغييرات، في محاولة لتغيير النتيجة بنزول محمد البريك بدلاً من ياسر الشهراني، وصالح الشهري بدلاً من ميشايل ديلجادو، ويسجل سالم الدوسري الهدف الثاني لـ «الأزرق» في الدقيقة 79، وأشرك كريسبو مدرب العين كلاً من حازم محمد عبدالله وسلطان الشامسي بدلاً من كاكو ورحيمي، وقبلهما لعب فلاح وليد بدلاً من محمد البلوشي، كما شارك أحمد برمان بدلاً من يحيى نادر، وتنتهي المباراة بفوز «البنفسج» على «الأزرق» 4-2.