«العميد» يخطف «النصر» أمام «الفرسان» في «الديربي»

معتصم عبدالله (دبي)

كسب النصر مباراة «الديربي» أمام ضيفه شباب الأهلي 3-2، في المواجهة المثيرة التي جمعت الفريقين على استاد آل مكتوم ضمن الجولة الـ 19 لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، ليرفع «العميد» الذي احتفل بالفوز الرابع على التوالي في المباريات على ملعبه للمرة الأولى منذ موسم 2020-2021، رصيده إلى 31 نقطة، ليتقدم إلى المركز «الخامس» مؤقتاً، فيما بات «الفرسان» مهدداً بفقدان «الوصافة»، بعدما تجمد رصيده في 37 نقطة بفارق 14 نقطة عن الوصل المتصدر.

وسجل أهداف «الأزرق» سمير مميسيفيتش في الدقيقة 9، ومانولو جابياديني 32، و«البديل» إيساك تشيبانجو في الدقيقة 90 + 1، فيما سجل ثنائية «الفرسان» سعيد عزت الله 12، ومؤنس دبور 85، وشهدت المباراة طرد رينان فيكتور مدافع «الفرسان» في الدقيقة 42.

ووضع البوسني سمير مميسيفيتش «العميد» في المقدمة بافتتاحه التسجيل من كرة رأسية في الدقيقة 9، مترجماً عرضية «القائد» عادل تعرابت من الجهة اليسرى، وهو هدفه الثاني في الدوري والأول منذ هدفه في مباراة العين 1-0 في الجولة الخامسة.

وأعاد سعيد عزت الله «الفرسان» إلى المباراة سريعاً بإدراكه التعادل من تسديدة قوية بيمناه على مشارف منطقة الجزاء، مترجماً كرة من رمية تماس، وهو الهدف الأول للاعب الوسط الإيراني في مباراته الثامنة في كل البطولات.

وترجم النصر أفضليته في الشوط الأول بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 32 عن طريق مهاجمه الإيطالي مانولو جابياديني الذي نجح في إنهاء هجمة منظمة لفريقه وكرة متبادلة بين الثنائي أيوري ميديروس وكيفت أجودلو أكملها داخل الشباك.

وألغى الحكم عادل النقبي هدفاً ثالثاً للعميد من رأسية جابياديني في الدقيقة 40 بداعي التسلل، قبل أن يشهر البطاقة الحمراء على البرازيلي رينان فيكتور مدافع «الفرسان» بعد التدخل العنيف على حسين مهدي لاعب وسط «العميد» في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني، كاد البرتغالي أيوري ميديروس أن يضيف الهدف الثالث لـ«العميد» من تسديدة مباغتة بيسراه من خارج المنطقة، لامست عارضة مرمى الحارس عادل أبوبكر، وأكملت طريقها إلى خارج الملعب.

وأدرك مؤنس دبور التعادل لشباب الأهلي بالهدف الثاني من رأسية خاطفة، مترجماً ركلة ركنية نفذها البديل عزيز جانييف في الدقيقة 85، قبل أن ينجح «أصحاب الأرض» في تسجيل هدف الفوز الثمين عن طريق «البديل» إيساك تشيبانجو في الدقيقة 90 + 1.