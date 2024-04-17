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الرياضة

نجوم «أم الألعاب» يعلنون التحدي

أبطال ألعاب القوى جاهزون للانطلاقة (الاتحاد)
18 ابريل 2024 02:01

دبي (الاتحاد)

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تتواصل اليوم، منافسات ألعاب القوى المقامة على مضمار وميدان نادي ضباط شرطة دبي.
وأعلن لاعبو ولاعبات منتخب الإمارات لألعاب القوى للشباب جاهزيتهم لخوض منافسات «أم الألعاب»، وأكدوا استعدادهم لخوض التحدي الخليجي الأول من نوعه في ضيافة الإمارات، معربين عن سعادتهم بدعم اتحاد اللعبة، من خلال الزيارات المستمرة التي قام بها اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، رئيس اتحاد ألعاب القوى وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد للمعسكر التحضيري في نادي ضباط شرطة دبي، علاوة على الدعم الأسري من الآباء.
وقال لاعب رمي الجلة، سالم يوسف المقبالي: «إعدادي تم بصورة جيدة، من خلال المعسكرات التي خصصها الاتحاد على أيدي الجهاز الفني، ونتحلى جميعاً كلاعبين بروح التحدي، وشخصياً أحظى بدعم المدربين وأهلي وزملائي، مع التأكيد أن دعم الأسرة ساندني كثيراً، وحولني من كرة القدم التي كنت أمارسها في البدايات إلى ألعاب القوى التي التحقت بها منذ 6 أشهر». وقال العداء محمد المصعبي - تخصص 800 م: «أود التأكيد على شعوري بالفخر والاعتزاز بأنني أمثل منتخب بلادي». وقال العداء حسن طالب الظهوري، الذي سيخوض مسابقات 100 م و200 م تتابع: «إنني أمام تحدٍّ كبير وصعب، ولكن ثقتي كبيرة في قدرتي على خوض التحدي، وإن شاء الله نبيض الوجه، ونصعد المنصات». أما العداء حمدان حمد الديباني - تخصص 400 م حواجز- فقال: «هذه المرة الأولى التي أشارك في دورة بهذا الحجم تستضيفها بلادي، واستعدادي الجيد بدأ بمعسكرات في نادي اتحاد كلباء، والآن أضع اللمسات الأخيرة في معسكر نادي ضباط شرطة دبي، وأطمح للظهور بصورة مشرفة لبلادي».   

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