طموحات الجو جيتسو.. 22 لاعباً ولاعبة يغازلون منصة التتويج في «خليجية الشباب»

دبي (الاتحاد)

تتوجه الأنظار إلى منافسات الجو جيتسو التي تحتل فيها الإمارات مكانة مرموقة عالمياً وآسيوياً.

ويشارك في منافسات الجو جيتسو 5 دول هي، الإمارات المستضيف، والسعودية، وقطر، والبحرين، والكويت، وتقام النزالات لمدة يوم واحد بصالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي، وتتضمن 11 وزناً مختلفاً في فئتي تحت 16 و18 سنة للشباب. ويمثل منتخب الإمارات في هذه البطولة 22 لاعباً مقسمين على 11 وزناً، وتشارك الإمارات في جميع الأوزان، بواقع لاعبين في كل وزن، فيما تختلف مشاركات الدول الأربع الأخرى، حيث تشارك البحرين في وزنين، وكذلك الكويت، فيما تشارك السعودية وقطر في أكثر من وزنين في فئتي تحت 16 و18 سنة.

وتضم قائمة منتخب الإمارات في الحدث الخليجي 22 لاعباً وهم، عبد الله أحمد الدرمكي، وإبراهيم المنصوري في وزن فوق 85 كجم، وعلي الطنيجي، ومانع الجمعة في وزن تحت 77 كجم، وأحمد عبد العزيز وعبد العزيز القايدي في وزن تحت 69 كجم، وحارب الحمادي وسعيد النعيمي في وزن تحت 62 كجم، وزايد الحوسني وعمر عوده في وزن فوق 77 كجم، وعبد الله أنديز وأحمد محمد الشحي في وزن تحت 69 كجم، وسيف حماد المري، ومنصور الكعبي في وزن تحت 62 كجم، وحمدان مبارك الظاهري وعبد الله الحساني في وزن تحت 56 كجم، وزايد الحمادي، وسالم الشامسي في وزن تحت 52 كجم، وحمدان النجار، وغانم آل علي في وزن تحت 48 كجم، وعلي البناي، وأحمد الحوسني في وزن تحت 44 كجم.