الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بوعصيبة: «الألعاب الخليجية للشباب» تعزز جهود اكتشاف المواهب

منصور بوعصيبة
18 ابريل 2024 02:01

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
روضة المنصوري.. «صافرة تاريخية» في «الخليجية»
«الأبيض الشاب» يخسر ضربة البداية أمام عُمان في «الخليجية»

أكد منصور بوعصيبة، رئيس اتحاد الدراجات الهوائية، أهمية دورة الألعاب الخليجية للشباب في اكتشاف المواهب وإعداد أبطال المستقبل، مثنياً على فكرة إقامة الدورة التي تستهدف الرياضيين الشباب الواعدين، حيث تسهم في تنمية مهاراتهم وتعطيهم فرصة للاحتكاك وكسب الخبرة.
وأشار بوعصيبة إلى أن منتخبي الناشئين والشباب على أتم الجاهزية للمنافسة على المراكز الأولى في الدورة، وقال: «تأتي دورة الألعاب الخليجية في مقدمة أولوياتنا في الفترة الحالية، ونتطلع لتحقيق نتائج مشرفة تعكس ما وصلت إليه رياضة الدراجات الهوائية على الصعيدين العربي والقاري». وأضاف: «قمنا بتجهيز الدراجين بشكل جيد من أجل تحقيق النجاح، والوصول إلى منصات التتويج، وتأكيد الإنجازات العديدة التي حققناها في الفترة الماضية في جميع المشاركات الخارجية».
وأوضح بوعصيبة أن رياضة الدراجات الهوائية تسير بخطى ثابتة بفضل دعم القيادة الرشيدة، وحرصها الدائم على تطوير البنية التحتية المؤهلة لممارستها، والتركيز على اكتشاف المواهب.

اتحاد الدراجات الهوائية
الدراجات الهوائية
دورة الألعاب الخليجية
بطولة الألعاب الخليجية
خليجية الشباب
آخر الأخبار
236.4 مليار درهم مساهمة «السفر والسياحة» بالناتج المحلي الإماراتي 2024
اقتصاد
236.4 مليار درهم مساهمة «السفر والسياحة» بالناتج المحلي الإماراتي 2024
19 ابريل 2024
سوق أبوظبي العالمي (من المصدر)
اقتصاد
«أبوظبي العالمي» العلامة التجارية الأكثر ثقة بين المراكز المالية أوسطياً
19 ابريل 2024
عبدالله بن زايد يجري اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية إيران
علوم الدار
عبدالله بن زايد يجري اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية إيران
19 ابريل 2024
جناح مصدر في القمة العالمية لطاقة المستقبل (تصوير: وليد أبو حمزة)
اقتصاد
«مصدر» تتوسع في الأسواق الناشئة بأفريقيا وآسيا
19 ابريل 2024
عثمان آل علي
اقتصاد
عثمان آل علي لـ«الاتحاد»: 3 محطات لتحلية المياه قيد الإنشاء بأبوظبي توفر 250 مليون جالون
19 ابريل 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©