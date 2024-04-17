بوعصيبة: «الألعاب الخليجية للشباب» تعزز جهود اكتشاف المواهب

دبي (الاتحاد)

أكد منصور بوعصيبة، رئيس اتحاد الدراجات الهوائية، أهمية دورة الألعاب الخليجية للشباب في اكتشاف المواهب وإعداد أبطال المستقبل، مثنياً على فكرة إقامة الدورة التي تستهدف الرياضيين الشباب الواعدين، حيث تسهم في تنمية مهاراتهم وتعطيهم فرصة للاحتكاك وكسب الخبرة.

وأشار بوعصيبة إلى أن منتخبي الناشئين والشباب على أتم الجاهزية للمنافسة على المراكز الأولى في الدورة، وقال: «تأتي دورة الألعاب الخليجية في مقدمة أولوياتنا في الفترة الحالية، ونتطلع لتحقيق نتائج مشرفة تعكس ما وصلت إليه رياضة الدراجات الهوائية على الصعيدين العربي والقاري». وأضاف: «قمنا بتجهيز الدراجين بشكل جيد من أجل تحقيق النجاح، والوصول إلى منصات التتويج، وتأكيد الإنجازات العديدة التي حققناها في الفترة الماضية في جميع المشاركات الخارجية».

وأوضح بوعصيبة أن رياضة الدراجات الهوائية تسير بخطى ثابتة بفضل دعم القيادة الرشيدة، وحرصها الدائم على تطوير البنية التحتية المؤهلة لممارستها، والتركيز على اكتشاف المواهب.