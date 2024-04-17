«تايكواندو الإمارات» يحصد 18 ميدالية في انطلاقة «خليجية الشباب»

دبي (الاتحاد)

دشنت الإمارات دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب بحصاد وفير، بلغ 18 ميدالية، من بينها أربع ذهبيات، وذلك في منافسات التايكواندو، التي أقيمت بمجمع زايد الرياضي في الفجيرة.

وتستضيف الإمارات الألعاب الخليجية، الأولى من نوعها لجيل المستقبل من 16 أبريل الحالي حتى 2 مايو المقبل، تحت شعار «خليجنا واحد - شباب واعد»، في 24 لعبة، وبمشاركة أكثر من 3500 رياضي ورياضية.

افتتحت منافسات التايكواندو، التي يشارك فيها 124 لاعباً ولاعبة، بحضور الدكتور أحمد حمدان الزيودي، رئيس اتحاد التايكواندو، وعدد من رؤساء الاتحادات الخليجية، وأقيمت في اليوم الأول 70 مباراة عبر 10 أوزان لفئتي الناشئين والناشئات.

وأحرزت الإمارات في اليوم الأول، 18 ميدالية (4 ذهبيات و11 فضية و3 برونزيات)، مقابل 16 ميدالية للكويت (7 ذهبيات، وفضيتان، و7 برونزيات)، و9 ميداليات للسعودية (3 ذهبيات، و4 فضيات، وبرونزيتان)، و5 ميداليات لعمان (4 ذهبيات، وفضية).

وجاءت ميداليات الإمارات الذهبية على مستوى الناشئات، عن طريق ميثاء راشد في وزن تحت 44 كجم، ومروة زهير في وزن تحت 47 كجم، وشريفة إسماعيل في وزن تحت 55 كجم، والناشئين عبر ناصر أحمد المهيري في وزن تحت 49 كجم.

وعبر الدكتور أحمد حمدان الزيودي، رئيس اتحاد التايكواندو، عن سروره بافتتاح منافسات اللعبة في إمارة الفجيرة، مرحباً بالوفود الخليجية على أرض الإمارات، مشيراً إلى أن اللجنة الأولمبية الوطنية الإماراتية أكملت تحضيراتها لإنجاح الحدث الخليجي الذي يقام للمرة الأولى.

بدوره، عبر اللاعب ناصر أحمد المهيري عن سعادته بنيل ذهبية وزن تحت 49 كجم، وأهدى فوزه الذهبي لقيادات اللجنة الأولمبية الوطنية، واتحاد التايكواندو، ولجميع زملائه في المنتخب.

وتقام اليوم، منافسات 5 ألعاب، حيث تنطلق منافسات الشطرنج في قاعة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، والجو جيتسو في صالة مبادلة أرينا في أبوظبي، وألعاب القوى لأصحاب الهمم، واليوم الثاني من ألعاب القوى في نادي شرطة دبي، والشراع في نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

يشارك في منافسات الشطرنج 6 منتخبات هي الإمارات، والسعودية والكويت، وقطر، والبحرين، وعُمان، وتشهد الفترة الصباحية الاجتماع الفني للاعبين وقرعة المباريات، على أن تنطلق المنافسات في الفترة المسائية بمسابقة الشطرنج السريع للفرق، والتي تقام على مدار يومين، ويعقبها تتويج الفائزين، فيما تقام مسابقة الشطرنج الخاطف للفردي يوم السبت المقبل، وتختتم في اليوم نفسه، ثم بطولة الشطرنج السريع للفردي يوم الأحد، وبعدها تقام مسابقة الشطرنج الخاطف للفردي يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

وتقام المنافسات في فئات تحت 14 و18 سنة للذكور والإناث، ويسمح لكل منتخب بالمشاركة بـ 3 لاعبين على مستوى الفرق.

وتضم قائمة منتخب الإمارات في البطولة، تحت 18 سنة، كلاً من عبدالرحمن محمد الطاهر، وزايد سلطان الطاهر، وسعود جابر الزرعوني، وغيث النعيمي، ومنتخب تحت 14 سنة، كلاً من سالم جاسم ومحمد يوسف، وعامر سعيد، ومنتخب البنات تحت 18 سنة، أحلام راشد، وفاطمة سيف، وشمة خلفان، والبنات تحت 14 سنة روضة السركال، وعنود عيسى، وعهود عيسي.

وعلى صعيد الشراع، يقام اليوم السباق المفتوح، بعدما انطلقت المنافسات أمس «الأربعاء» بسباق الفرق.



ذيبان المهيري: سقف طموحات أبطالنا بلا حدود

تدشن مسابقة الإطاحة بالمطرقة منافسات ألعاب القوى لأصحاب الهمم، التي تنطلق عصر اليوم بنادي ضباط شرطة دبي.

ويشارك في المنافسات التي تقام على مدار يومين 85 لاعباً من 5 دول هي الإمارات والسعودية والبحرين وقطر وعُمان، وتشمل مسابقات المضمار 100م، 200 م، 400 م، 800 م، 1500 م، 2000 م، 100 م (كراسي)، 200 م (كراسي)، 800 م (كراسي)، بجانب مسابقات الميدان (قرص - الرمح - الجلة - الوثب العالي). ويتضمن برنامج اليوم الأول، مسابقات الإطاحة بالمطرقة (ذكور)، سباق 400 م حواجز (ذكور)، الوثب العالي (ذكور)، ثم سباق 2000 م (ذكور)، و100 م (ذكور- نصف نهائي)، دفع الجلة (ذكور)، سباق 400 م (إناث)، رمي الرمح (إناث)، 100م (ذكور- نهائي)، سباق 800 م (ذكور)، وسباق 1500 م (إناث)، فيما تنطلق منافسات اليوم الثاني بسباق 100م (كراسي) لفئة الذكور، تليه مسابقة دفع جلة (جلوس) لفئة الإناث، ثم نصف نهائي سباق 100 م (إناث)، دفع جلة وقوف لفئة الذكور، سباق 100 م (كراسي) لفئة الإناث، نهائي مسابقة القرص (ذكور)، سباق 200 م (ذكور)، سباق 200 م (كراسي) لفئة الذكور، وأخيراً سباق 800 م (كراسي) لفئة الذكور. وأكد ذيبان سالم المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية، أن الاستعدادات الجيدة لمنتخبنا الوطني ترفع سقف الطموحات، سعياً لاعتلاء منصات التتويج، وتقديم مستويات قوية تعكس السمعة الطيبة لأبناء الإمارات في رياضة أصحاب الهمم، بفضل ما تحظى به من دعم من القيادة الرشيدة.