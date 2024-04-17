العين يستضيف «مجمعة» كأس «سوبر الطائرة»

دبي (وام)

أعلن اتحاد الكرة الطائرة، إقامة الدورة المجمعة لمسابقة كأس السوبر للأندية على مدار 3 أيام، من 26 إلى 28 أبريل بصالة العين.

وتشارك في البطولة 4 فرق، هي الجزيرة وشباب الأهلي وعجمان والنصر، ويقام كأس السوبر بنظام الدورة المجمعة على ملعب واحد محايد «العين».

وأوضح عبد العزيز السلمان، الأمين العام للاتحاد، رئيس لجنة الفعاليات، أن كأس السوبر امتداد للموسم الناجح الذي شهد منافسات وندية بين جميع فرق اللعبة في المسابقات المحلية على مستوى بطولات الرجال، وهي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، والدوري العام. وأشار إلى أن المنافسة على لقب الدوري اتسمت بالندية الشديدة بين 7 من الفرق الثمانية، وأوضح أن الدورة المجمعة لكأس السوبر تقام لتحديد بطل هذه النسخة، بناء على عدد مرات الفوز لكل فريق، حيث يخوض كل فريق 3 مباريات، وفي حالة التساوي بين فريقين أو أكثر، يتم اللجوء إلى عدد النقاط التي حصدها كل فريق من الفوز والخسارة.

وقال: «في حالة استمرار التعادل بين فريقين أو أكثر، وفي حالة التعادل بين فريقين أو أكثر بعدد النقاط، سيحدد الترتيب وفقاً للنسبة الناتجة عن قسمة مجموع الأشواط التي له، على مجموع الأشواط التي عليه، وإذا استمر التعادل بواقع نسبة الأشواط، فسوف يحدد الترتيب وفقاً للنسبة الناتجة عن قسمة مجموع نقاط الأشواط التي له على مجموع النقاط التي عليه، وفي آخر مرحلة إذا استمر التعادل بواقع نسبة نقاط الأشواط، فسوف تعطى الأسبقية للفريق الفائز في آخر مباراة بينهما».