رحيمي: جاهزون لتأكيد التفوق في «الإياب»



العين (الاتحاد)



أبدى سفيان رحيمي، لاعب العين، سعادته بـ «الهاتريك» في شباك الهلال، وانفراده بلقب هداف النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا برصيد 11 هدفاً، فضلاً عن تسجيل 8 أهداف في شباك الأندية السعودية خلال بطولة واحدة، وشدد على أن لقب «الهداف الآسيوي» شيء جيد، إلا أن الحصول عليه يكون أكثر روعة مع لقب «الأبطال»، لذلك يضع كل تركيزه لحسم بطاقة الصعود إلى النهائي، في لقاء العودة بالرياض.

وقال: «فخور جداً بأداء زملائي اللاعبين، وإسعاد (الأمة العيناوية) في مباراة الذهاب أمام الهلال، ونبدأ فوراً تحضيراتنا لمواجهة العودة، ومن يتطلع إلى معانقة المجد في كرة القدم، عليه إظهار روح الانتصار في المواجهات الكبيرة».

وأضاف: «حتى الآن لم أحقق أي شيء في (دوري الأبطال)، ولقب الهداف ليس طموحي، بقدر الوصول إلى النهائي، والتتويج بلقب البطولة الآسيوية».

وعن مباراة العودة أمام «الأزرق» يوم الثلاثاء المقبل، أكد رحيمي أن العين جاهز لتأكيد التفوق، ويستعد لتلك المواجهة من الآن.