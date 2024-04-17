«البايرن» يكرس عقدته لأرسنال بـ «رأسية» كيميتش



ميونيخ (د ب أ)



واصل بايرن ميونيخ الألماني تكريس عقدته لفريق أرسنال الإنجليزي، بعدما صعد على حسابه للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتغلب البايرن 1-صفر على ضيفه أرسنال، في إياب دور الثمانية للمسابقة القارية، مستفيداً من تعادله 2-2 في مباراة الذهاب، التي جرت بين الفريقين في العاصمة البريطانية لندن.

وارتدى جوشوا كيميتش ثوب الإجادة في المباراة، التي أقيمت على ملعب (أليانز أرينا)، عقب تسجيله هدف البايرن الوحيد في الدقيقة 63 بضربة رأس رائعة، ليواصل الفريق البافاري حلمه نحو التتويج باللقب القاري للمرة السابعة في تاريخه.

وتعد هذه هي المرة الرابعة التي يجتاز فيها البايرن عقبة أرسنال في الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال، والمواجهة الثالثة على التوالي.