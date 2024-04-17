الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«البايرن» يكرس عقدته لأرسنال بـ «رأسية» كيميتش

«البايرن» يكرس عقدته لأرسنال بـ «رأسية» كيميتش
18 ابريل 2024 01:12

 
ميونيخ (د ب أ)

أخبار ذات صلة
«اليويفا» يضع برشلونة تحت «المقصلة»!
إلغاء الإعادة في كأس إنجلترا


واصل بايرن ميونيخ الألماني تكريس عقدته لفريق أرسنال الإنجليزي، بعدما صعد على حسابه للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وتغلب البايرن 1-صفر على ضيفه أرسنال، في إياب دور الثمانية للمسابقة القارية، مستفيداً من تعادله 2-2 في مباراة الذهاب، التي جرت بين الفريقين في العاصمة البريطانية لندن.
وارتدى جوشوا كيميتش ثوب الإجادة في المباراة، التي أقيمت على ملعب (أليانز أرينا)، عقب تسجيله هدف البايرن الوحيد في الدقيقة 63 بضربة رأس رائعة، ليواصل الفريق البافاري حلمه نحو التتويج باللقب القاري للمرة السابعة في تاريخه.
وتعد هذه هي المرة الرابعة التي يجتاز فيها البايرن عقبة أرسنال في الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال، والمواجهة الثالثة على التوالي.

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ
أرسنال
آخر الأخبار
236.4 مليار درهم مساهمة «السفر والسياحة» بالناتج المحلي الإماراتي 2024
اقتصاد
236.4 مليار درهم مساهمة «السفر والسياحة» بالناتج المحلي الإماراتي 2024
19 ابريل 2024
سوق أبوظبي العالمي (من المصدر)
اقتصاد
«أبوظبي العالمي» العلامة التجارية الأكثر ثقة بين المراكز المالية أوسطياً
19 ابريل 2024
عبدالله بن زايد يجري اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية إيران
علوم الدار
عبدالله بن زايد يجري اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية إيران
19 ابريل 2024
جناح مصدر في القمة العالمية لطاقة المستقبل (تصوير: وليد أبو حمزة)
اقتصاد
«مصدر» تتوسع في الأسواق الناشئة بأفريقيا وآسيا
19 ابريل 2024
عثمان آل علي
اقتصاد
عثمان آل علي لـ«الاتحاد»: 3 محطات لتحلية المياه قيد الإنشاء بأبوظبي توفر 250 مليون جالون
19 ابريل 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©