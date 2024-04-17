الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الريال» يُجرد «السيتي» من لقب «الأبطال»

«الريال» يُجرد «السيتي» من لقب «الأبطال»
18 ابريل 2024 02:01

مانشستر (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
«اليويفا» يضع برشلونة تحت «المقصلة»!
إلغاء الإعادة في كأس إنجلترا


جرَّد ريال مدريد، فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، من اللقب، بالفوز عليه 4-3 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي، بالتعادل 1-1، على ملعب «الاتحاد» في مانشستر، ضمن إياب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.
وكان ريال مدريد البادئ بالتسجيل عبر البرازيلي رودريجو (12)، وأدرك البلجيكي كيفن دي بروين (76) التعادل، وهو النتيجة التي آلت إليها مباراة الذهاب في مدريد 3-3. ويلتقي ريال مدريد في الدور المقبل مع بايرن ميونيخ المتأهل بفوزه على أرسنال الإنجليزي 1-0 إياباً في ميونيخ، بعدما تعادلا 2-2 ذهاباً في لندن.

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي
ريال مدريد
بايرن ميونيخ
آخر الأخبار
236.4 مليار درهم مساهمة «السفر والسياحة» بالناتج المحلي الإماراتي 2024
اقتصاد
236.4 مليار درهم مساهمة «السفر والسياحة» بالناتج المحلي الإماراتي 2024
19 ابريل 2024
سوق أبوظبي العالمي (من المصدر)
اقتصاد
«أبوظبي العالمي» العلامة التجارية الأكثر ثقة بين المراكز المالية أوسطياً
19 ابريل 2024
عبدالله بن زايد يجري اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية إيران
علوم الدار
عبدالله بن زايد يجري اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية إيران
19 ابريل 2024
جناح مصدر في القمة العالمية لطاقة المستقبل (تصوير: وليد أبو حمزة)
اقتصاد
«مصدر» تتوسع في الأسواق الناشئة بأفريقيا وآسيا
19 ابريل 2024
عثمان آل علي
اقتصاد
عثمان آل علي لـ«الاتحاد»: 3 محطات لتحلية المياه قيد الإنشاء بأبوظبي توفر 250 مليون جالون
19 ابريل 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©