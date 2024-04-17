«الريال» يُجرد «السيتي» من لقب «الأبطال»

مانشستر (أ ف ب)



جرَّد ريال مدريد، فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، من اللقب، بالفوز عليه 4-3 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي، بالتعادل 1-1، على ملعب «الاتحاد» في مانشستر، ضمن إياب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وكان ريال مدريد البادئ بالتسجيل عبر البرازيلي رودريجو (12)، وأدرك البلجيكي كيفن دي بروين (76) التعادل، وهو النتيجة التي آلت إليها مباراة الذهاب في مدريد 3-3. ويلتقي ريال مدريد في الدور المقبل مع بايرن ميونيخ المتأهل بفوزه على أرسنال الإنجليزي 1-0 إياباً في ميونيخ، بعدما تعادلا 2-2 ذهاباً في لندن.