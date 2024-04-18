القضاء يُلزم «السيدة العجوز» بدفع 10 ملايين يورو لرونالدو!



برلين (د ب أ)



قضت محكمة إيطالية، بأنه يتعين على يوفنتوس الإيطالي دفع ما يقرب من 10 ملايين يورو «6. 10 مليون دولار» للاعبه السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأصدرت المحكمة قرارها لمصلحة رونالدو، الذي يلعب الآن في النصر السعودي، بعدما رفع دعوى قضائية ضد ناديه السابق، بسبب نزاع على الراتب خلال جائحة «كوفيد- 19»، حيث تتعلق القضية بالمدفوعات التي تم تأجيلها خلال موسم 2020-2021، وتكبدت العديد من فرق كرة القدم الكبرى خسائر مالية، بسبب الوباء، وكان رونالدو من بين اللاعبين الذين تم تأجيل دفع رواتبهم، لكنه ذهب لاحقاً للمحكمة، وطالب بحوالي 20 مليون يورو.

وشدد يوفنتوس على أن رونالدو تنازل عن راتبه طوعاً في ذلك الوقت، ولعب رونالدو مع يوفنتوس ما بين عامي 2018 و2021، قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، ثم حط الرحال في النصر.