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الرياضة

«البايرن» يقترب من المدرب الجديد

«البايرن» يقترب من المدرب الجديد
18 ابريل 2024 10:33

 
برلين (د ب أ)

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قال ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة نادي بايرن ميونيخ الألماني، إن البحث عن مدير فني جديد للفريق يدخل مراحله الأخيرة، رافضاً التعليق على تكهنات بشأن عودة يوليان ناجلسمان إلى النادي.
وأضاف إيبرل: «أجرينا الكثير من المناقشات أنا، وكريستوف فرويند، المدرب ملف مهم للغاية، وأحد الموضوعات ولكنه حاسم، ولذا يجب توخي الحذر عند اتخاذ القرار».
ورحل ناجلسمان عن بايرن ميونيخ في أواخر مارس 2023، ويعمل حالياً مديراً فنياً لمنتخب ألمانيا بعقد يمتد إلى بطولة أمم أوروبا في الصيف المقبل.
ويبحث «البايرن» عن مدرب للموسم الجديد، لأن توماس توخيل المدير الفني الحالي سيرحل بنهاية الموسم، وقبل عام واحد من انتهاء تعاقده.
ويتردد أن ناجلسمان يبقى ضمن المرشحين لتولي المنصب الشاغر في بايرن ميونيخ، في عودة سريعة محتملة إلى صاحب الرقم القياسي في الفوز بلقب الدوري الألماني لكرة القدم. وكان حارس منتخب ألمانيا وبايرن ميونيخ السابق أوليفر كان هو الرئيس التنفيذي للنادي منذ عام 2021 حتى نهاية الموسم الماضي، عندما رحل برفقة عضو مجلس الإدارة حسن صالح حميديتش.
وجاء قرار الاستغناء عن ناجلسمان، وتعاقد بايرن ميونيخ مع توخيل، خلال فترة وجودهما في النادي.

الدوري الألماني
البوندسليجا
بايرن ميونيخ
يوليان ناجلسمان
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