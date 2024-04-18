نصف نهائي «أبطال أوروبا» يطرد «الإنجليز»!

سلطان آل علي (دبي)

تأهلت أندية باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ وريال مدريد إلى نصف نهائي أبطال أوروبا، بعد مواجهات كبيرة وتاريخية بين الأندية الثمانية، وقد أسفرت النتائج عن خروج مانشستر سيتي وأرسنال معاً، ليصبح نصف النهائي دون أي نادٍ إنجليزي.

وستكون مرحلة نصف النهائي دون أندية إنجليزية للمرة الأولى في المسابقة، وذلك بعد 3 مواسم متتالية كانت فيها الأندية الإنجليزية طرفاً خلال 5 مرات من أصل 12، حيث خرج مانشستر سيتي أمام ريال مدريد بركلات الترجيح بعد التعادل ذهاباً وإياباً بمجموع 4-4، أما أرسنال فتعرض للخسارة أمام بايرن ميونيخ بمجموع 3-2 في اللقاءين، كما خرج قبلهما مانشستر يونايتد ونيوكاسل من دور المجموعات وكلاهما في المركز الأخير.

وسيغيب الإنجليز للمرة الأولى منذ نصف نهائي موسم 2019-2020، والذي شهد حضور أندية فرنسا وألمانيا مناصفة، وذلك عبر بايرن ميونيخ وليون وباريس سان جيرمان ولايبزج، وقد حقق آنذاك الكبير الألماني بايرن ميونيخ اللقب على حساب باريس سان جيرمان.

وفي هذه النسخة تتكرر ملامح كثيرة من ذلك الموسم، حيث يشهد نصف النهائي حضور باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ، ولكن يبقى وجود ريال مدريد حالة خاصة تجعل الأمور مختلفة تماماً للبطل التاريخي للمسابقة.

ويثير خروج مانشستر سيتي وأرسنال من نصف النهائي وهما متصدر ووصيف الدوري الإنجليزي تساؤلات كثيرة حول الأسباب.

وأشار العديد من المتابعين إلى مسألة الإرهاق التي تعاني منها جميع أندية إنجلترا المشاركة في المسابقات الأوروبية، فقد خاض مانشستر سيتي وأرسنال 5 مباريات خلال 14 يوماً فقط، من بينهما المواجهتان الحاسمتان في ربع نهائي أبطال أوروبا أمام ريال مدريد وبايرن ميونيخ، في حين أن ريال مدريد خاض 3 مباريات فقط بنفس الفترة، ولعب ميونيخ 4 مباريات كذلك.