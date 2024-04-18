«الآسيوي»: العين «صعق» الهلال في «ليلة رحيمي»!

عمرو عبيد (القاهرة)

كتب الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن العين «صعق» الهلال في «الكلاسيكو»، الذي دارت رُحاه خلال مواجهة الذهاب بالدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا، ونشر «الآسيوي الرسمي» تقريراً حول النجم سفيان رحيمي، الذي توهّج في ليلة «تاريخية»، ووعد المغربي بتقديم «المزيد» في مباراة الإياب، وعبر حساب الاتحاد القاري في «إكس»، نُشرت تغريدة حملت بعض صور المباراة كان لرحيمي «نصيب الأسد» منها، ووصفه الحساب الرسمي بأنه «البطل»، الذي قاد «الزعيم» للفوز عبر «هاتريك» الشوط الأول.

ونشرت بعض المواقع العالمية متابعة لنتيجة المباراة، بينها «فرانس 24» الفرنسي، الذي نشر تقريراً قال فيه إن العين أنهى سلسلة الهلال القياسية، في ليلة كان بطلها الأول سفيان رحيمي، وهو ما ذكره موقع وكالة «رويترز» أيضاً، مشيراً إلى أن «هاتريك» النجم المغربي أسقط «البطل السعودي» مُبكراً، وكان حساب رابطة المحترفين الإماراتية قد وجه التهنئة إلى «الزعيم العيناوي» عبر حسابه في «إكس»، مُباركاً لـ«ممثل الوطن» بعد هذا الفوز الكبير.

وعلى الصعيد الفني، كان «الزعيم» حاسماً وفعالاً بنسبة كبيرة جداً في تلك المواجهة، حيث سدد لاعبو العين 10 كرات على مرمى الهلال، منها 7 بين القائمين والعارضة، بدقة عالية جداً بلغت نسبتها 70%، في حين بلغت نسبة الهلال 50% بتسديد 6 كرات دقيقة من إجمالي 12 محاولة، وبالطبع كانت «نجاعة الزعيم العيناوي» أكبر وأكثر خطورة، حيث بلغت نسبة نجاحه في تحويل تسديداته الدقيقة إلى أهداف 57%، مقابل 33.3% لشقيقه السعودي.

والمؤكد أن العين قدم شوطاً رائعاً غير عادي في النصف الأول من المواجهة، حيث بلغ عدد محاولاته على مرمى الهلال 9 تسديدات، منها 6 بين القائمين والعارضة، مُحرزاً «الهاتريك» المُبكر، بـ3 فرص تهديفية خطيرة ومحققة أتت ثمارها، في حين أن «الأزرق السعودي» لم ينجح في امتصاص صدمة البداية، إذ اكتفى خلال هذا الشوط بتسديد كرتين دقيقتين من إجمالي 3 محاولات فقط، من دون أي فرص خطيرة!

وكان «البنفسج» الطرف الأفضل في الألعاب الثنائية، وهو ما منحه التفوق الكبير في نتيجة المباراة النهائية، حيث بلغت نسبة نجاحه في تنفيذ العرقلة 77.8%، مقابل 58.3% لـ«الأزرق»، وهو ما تكرر في الالتحامات الأرضية بنسبة 52.4% لمصلحة بطل الإمارات مقابل 47.6% للشقيق السعودي، الذي سجّل نسبة نجاح في الثنائيات الهوائية بلغت 39.1% فقط، مقابل 60.9% لـ«ممثل الوطن».

الطرف الأيسر لـ«الزعيم العيناوي» كان الأكثر خطورة وتأثيراً في تلك المباراة، مقارنة بجميع جبهات الهجوم لدى الفريقين الكبيرين، حيث نفّذ العين 56% من هجماته عبر الجبهة اليُسرى، مقابل 25.9% للطرف الأيمن و18.1% من العمق، بينما جاءت معدلات الهجوم «الهلالية» بنسب 42.5% للجانب الأيمن، و23.9% من اليسار، و24.6% عبر العمق.

أخيراً، كان سفيان رحيمي «بالطبع» هو نجم نجوم اللقاء، حيث حصل على تقييم «10/10» من كبرى مواقع التحليل والإحصاء العالمية، ولم يقترب منه أي لاعب آخر على الإطلاق، حيث كان الأكثر محاولة على المرمى بين الجميع بـ5 تسديدات، 4 منها بين القائمين والعارضة وسجّل عبرها «الهاتريك»، مسدداً 3 كرات داخل منطقة الجزاء و2 خارجها، كما حصل على ركلتي جزاء، وكذلك صنع فرصة تهديفية واحدة، وبلغت دقة تمريراته الـ14 نسبة 79%، بإجمالي 32 لمسة للكرة خلال المباراة، وكان رحيمي «بارعاً» في التعامل مع الثنائيات، حيث بلغت نسبة نجاح التحاماته الأرضية 83% مقابل 60% في الثنائيات الهوائية، و50% في المراوغات.