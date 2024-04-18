سيكسرز إلى «الـبلاي أوف»



لوس إنجلوس (أ ف ب)



بلغ فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، بقيادة نجمه لاعب الارتكاز جويل إمبيد الأدوار الإقصائية «بلاي أوف»، بفوزه على ميامي هيت 105-104، ضمن منافسات ملحق المنطقة الشرقية، من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وضرب سيكسرز الذي احتل المركز السابع في الدوري المنتظم موعداً مع الوصيف نيويورك نيكس في أولى مواجهات الـ«بلاي أوف».

في المقابل، لا تزال الفرصة متاحة لميامي للتأهّل، إذ يلعب مواجهة حاسمة مع شيكاغو بولز الذي تغلّب على أتلانتا هوكس 131-116.

وتمكّن إمبيد الكاميروني الأصل، والذي تجنّس أخيراً، واختير لتمثيل المنتخب الأميركي في أولمبياد باريس 2024، رفقة كوكبة من النجوم في «منتخب الأحلام»، من تسجيل 23 نقطة، بعدما كان غاب عن آخر مباراة في الدوري المنتظم، بسبب الإصابة التي عانى منها، منذ نحو شهرين، وأبعدته عن عددٍ من المباريات.

وسجّل إمبيد 13 نقطة في الشوط الثاني، من بينها ثلاثيتان من أصل 4، وأعطى التقدّم لفريقه قبل نحو دقيقتين ونصف دقيقة على نهاية المباراة.

وتغيّرت النتيجة مرتين، قبل أن يمرر إمبيد الكرة إلى كيلي أوبر جونيور الذي سجل نقطتين، وحصل على رمية حرة، وأعطى التقدّم لسيكسرز مجدداً، قبل 36 ثانية على النهاية.

كما سجّل الفرنسي نيكولاس باتوم 17 من نقاطه الـ20 في الشوط الثاني، وقام باعتراض دفاعي مهم على تايلر هيرو، قبل 26.2 ثانية على النهاية.

ولعب باتوم دوراً مهماً بتسجيله 6 من 12 ثلاثية لفريقه، ومدربه نيك نورس نسب إليه الفضل برمياته البعيدة في اختراق دفاع ميامي الذي أتعبهم في الشوط الأوّل.

وتعرّض لاعب ميامي جيمي باتلر لإصابة طفيفة تحت السلة، بعد اصطدامه مع أوبر جونيور الذي وقع على قدم باتلر اليمنى قبل نهاية الربع الأوّل.

وسيراقب الفريق وضع لاعبه الذي أكمل المباراة، وسجّل 19 نقطة، لكنه كان يعرج في الدقائق الأخيرة، وقال مدرب ميامي إريك سبويلسترا، إن «لا فكرة» لديه عمّا إذا كان باتلر سيتمكن من اللعب الجمعة ضد بولز.

وكان هير أفضل مسجّلي ميامي بـ25 نقطة، من بينها 16 في الربع الرابع، وأسهم في مواصلة المنافسة خلال المباراة حتّى الرمق الأخير.

وتعملق كوبي وايت بتسجيل 43 نقطة، بالإضافة إلى 9 متابعات، و6 تمريرات حاسمة لشيكاغو بولز بالفوز الساحق على أتلانتا هوكس.

وأضاف زميله المونتينيجري نيكولا فوتشيفيتش 24 نقطة و12 متابعة، كما سجّل ديمار ديروزان 22 نقطة لبولز الذي أنهى الربع الأوّل مسجّلاً 40 نقطة، ولم يتراجع أبداً.

ولم تكن النقاط الـ30 التي سجّلها ديجونتي موراي كافية لتجنّب الخسارة، في حين أضاف زميله تراي يونغ 22 نقطة أيضاً.

وبعد النقاط الـ40 في الربع الأوّل، أنهى بولز الربع الثاني بـ45 نقطة مقابل 33، قبل أن يتراجع بـ25 نقطة مقابل 37، ويعود بعدها متقدماً 24-1).

وقال وايت بعد المباراة «أنا ممتنّ للغاية لهذا التقدّم. العمل يظهر أخيراً، ولا يزال أمامنا مباراة الجمعة، علينا أن نُكمل الطريق حتّى نتأهّل»، متوقعاً أن تكون المواجهة في ميامي «قتال شوارع».

ويلعب الفائز منهما في المواجهة الأولى، ضمن «بلاي أوف» مع بوسطن سلتيكس الذي تصدّر المنطقة الشرقية بـ64 فوزاً.

ورأى المدرب سبويلسترا أن فريقه سيكون جاهزاً، قائلاً، «نقوم بهذا بالطريقة الصعبة، هذا هو الطريق إلى التأهّل الآن».